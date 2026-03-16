Ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Οι τέσσερις μειώσεις φόρων που πρέπει να γνωρίζετε

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2026 μέσω myAADE, με προθεσμία έως 15 Ιουλίου.
  • Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, με κατάργηση του φόρου από το 2027.
  • Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30-73,7% για διάφορες κατηγορίες, ανακουφίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους.
  • Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Φορολογική απαλλαγή τριών ετών για αυτοαπασχολούμενες νέες μητέρες, ισχύει αναδρομικά από το 2025.

Μέσα στην ημέρα ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων στην πλατφόρμα myAADE της ΑΑΔΕ, προκειμένου τα νοικοκυριά να υποβάλουν τις δηλώσεις του 2026, για τα εισοδήματα τα οποία απέκτησαν την περασμένη χρονιά (φορολογικό έτος 2025).

Η περίοδος υποβολής θα διαρκέσει έως 15 Ιουλίου, ενώ μέχρι 31 Ιουλίου πρέπει να γίνει η πληρωμή της 1ης δόσεως ή και ολόκληρης της οφειλής φόρου, εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση.

Άνοιξε η εφαρμογή για φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (χρεωστική, μηδενική ή πιστωτική) θα εμφανίζεται αυτόματα τη στιγμή της οριστικής υποβολής. Όσοι συνδεθούν στο myAADE μπορούν να κάνουν προεπισκόπηση της εκκαθάρισης της προσυμπληρωμένης δήλωσής τους και να λάβουν μια πρώτη εικόνα των μειώσεων στον φόρο εισοδήματος, ακόμα και πριν οριστικοποιήσουν την υποβολή.

Όσοι σπεύσουν να υποβάλουν πιο νωρίς την δήλωση, μπορούν να τύχουν μεγαλύτερης έκπτωσης στο ποσό πληρωμής (έως 4% αντί 2%) σε περίπτωση που εκδοθεί χρεωστικό εκκαθαριστικό -και εφόσον επιλέξουν να προβούν σε ολική εξόφληση έως 31 Ιουλίου.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1

Εκατομμύρια νοικοκυριά θα διαπιστώσουν στην πράξη, μέσα από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 και τις νέες φορολογικές δηλώσεις Ε1, το εύρος των μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων που τίθενται σε εφαρμογή φέτος. Πρόκειται για τέσσερις παρεμβάσεις μείωσης φόρων που αγγίζουν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες. 

Αυτές είναι:

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες στην περιφέρεια

Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα βλέπουν σήμερα τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ για το 2026 στην πλατφόρμα myAADE, με πληρωμή έως 31 Μαρτίου είτε εφάπαξ είτε σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.

Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον φόρο

Η σημαντικότερη αλλαγή φέτος αφορά περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής — ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές — ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%. Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιώματα ιδιοκτητών, για κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ. Μάλιστα, αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά που οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων επιβαρύνονται με τον φόρο, καθώς από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ καταργείται για τα συγκεκριμένα ακίνητα.

2. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%

Από σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η βασική αλλαγή σε σχέση με πέρυσι είναι η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες, για τα εισοδήματα του 2025.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης

Συγκεκριμένα, οι τεκμαρτές δαπάνες κατοικιών μειώνονται κατά 30% για περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης έως 2.799 ευρώ ανά τ.μ., και κατά 35% για περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ ανά τ.μ. Τα τεκμήρια για τα ΙΧ αυτοκίνητα μειώνονται έως και 73,7%, καθώς ο υπολογισμός γίνεται πλέον με βάση τις εκπομπές CO₂ και όχι τον κυβισμό — για όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά. Μειωμένα κατά 30% είναι επίσης τα τεκμήρια για τα νεότερα σκάφη αναψυχής.

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Τέλος, ελαφρύτερα θα είναι τα τεκμαρτά βάρη των ενηλίκων εξαρτώμενων τέκνων: εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ όσα τέκνα είναι έως 18 ετών ή έως 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό, εφόσον απέκτησαν οποιοδήποτε εισόδημα κατά το 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές αυτές γίνονται για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, ανακουφίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

3. Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται κατά 50% σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, καθώς και σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες περιοχές. Η μείωση ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

4. Φορολογική απαλλαγή τριών ετών για αυτοαπασχολούμενες νέες μητέρες

Για πρώτη φορά θεσπίζεται απαλλαγή από τη φορολόγηση με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τις αυτοαπασχολούμενες νέες μητέρες. Η απαλλαγή διαρκεί τρία χρόνια και ισχύει αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2025.

