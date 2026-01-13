Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ανοιχτή από χθες (12/01) είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τους έγγαμους φορολογούμενους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε χωριστή υποβολή φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2025.

Η εν λόγω διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τη 2η Μαρτίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία οι σύζυγοι που δεν έχουν προβεί σε σχετική δήλωση θα φορολογηθούν με κοινή δήλωση.

Η ΑΑΔΕ καθιστά σαφές ότι το «φορολογικό διαζύγιο» έχει μόνιμο χαρακτήρα. Έτσι, όσοι είχαν επιλέξει χωριστή δήλωση το προηγούμενο φορολογικό έτος και εξακολουθούν να το επιθυμούν, δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, εφόσον παραμένει σε ισχύ η έγγαμη σχέση.

Στον αντίποδα, όποιος θελήσει να ανακαλέσει την επιλογή του και να επιστρέψει σε κοινή δήλωση, οφείλει να το δηλώσει εντός της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα για τη δήλωση εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 αναμένεται να ανοίξει μετά τις 15 Μαρτίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν επιλέξουν «φορολογικό διαζύγιο»

Πριν αποφασίσουν τη χωριστή φορολογική δήλωση, οι σύζυγοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι:

Δεν υφίσταται οικογενειακό εισόδημα για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.) και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

(κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.) και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Δεν επιτρέπεται ανάλωση κεφαλαίου από εισοδήματα του άλλου συζύγου.

Δε μεταφέρονται αποδείξεις μεταξύ συζύγων.

Όποιος δεν καλύπτει το 30% του εισοδήματός του, επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 22%. Τα επιδόματα και οι κοινωνικές παροχές δεν επηρεάζονται.

Κάθε σύζυγος δηλώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας ή μίσθωσης στην κατοικία.

Τα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο γονείς.

Το εισόδημα ανήλικου τέκνου προστίθεται στον γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα.

Οι οφειλές του ενός δεν εμποδίζουν την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον άλλο.

Σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία δεν χρειάζονται χωριστή δήλωση.

ΑΑΔΕ: 18 χρηστικές ερωτήσεις & απαντήσεις

1. Πώς γίνεται η γνωστοποίηση;

Μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr. Συγκεκριμένα, η γνωστοποίηση γίνεται ακολουθώντας τη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης, είτε από εσάς με τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

2. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης Φ.Ε. μέχρι τις 2 Μαρτίου 2026, τι θα συμβεί;

Στην περίπτωση αυτοί οι σύζυγοι οφείλουν να υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.



3. Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου;



Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.



4. Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;



Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

5. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;



Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ δεν είναι απαραίτητη η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων Φ.Ε., καθώς προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.



6. Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων;



Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος οφείλει να συμπληρώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.



7. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;



Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο».



8. Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;



Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.



9. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;



Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου, που δεν φορολογείται στο όνομα του παιδιού, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν.



10. Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων;



Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε υπόχρεο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.



11. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο;



Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.



12. Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων;



Για κάθε φορολογικό έτος, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο, ειδικά για φέτος η καταληκτική ημερομηνία είναι η 2 Μαρτίου.



13. Μετά τις 2 Μαρτίου η επιλογή για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί;



Η ανάκληση της εν λόγω επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.



14. Ποιος εκ των συζύγων μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε.;



Οποιοσδήποτε από τους συζύγους ή και οι δύο.



15. Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. να γίνεται υποχρεωτικά κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου;



Όσοι εκ των φορολογούμενων επέλεξαν το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, για το τρέχον φορολογικό έτος και επόμενα, θα χρειαστεί να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εφόσον υφίσταται η έγγαμη σχέση, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του οικείου έτους, μόνο εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους.

Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης σε κάποιο έτος, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά για το έτος αυτό, από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων, μέχρι την προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου.



16. Πρόκειται να τελέσω γάμο εντός του έτους υποβολής της δήλωσης Φ.Ε.. Μπορώ να υποβάλω ξεχωριστή δήλωση Φ.Ε.;



Από το φορολογικό έτος 2024 και εφεξής, οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού. Συνεπώς, εκ του νόμου, θα υποβάλλετε τη δήλωσή σας ως υπόχρεος χωρίς στοιχεία συζύγου. Η γνωστοποίηση υποβολής χωριστής δήλωσης, θα είναι δυνατή για το φορολογικό έτος εντός του οποίου τελέστηκε ο γάμος.



17. Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) γνωστοποιούν την επιθυμία τους για υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων Φ.Ε.;



Όχι, καθόσον για τα ΜΣΣ εκ του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων.



18. Είναι απαραίτητο και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;



Ναι. Εφόσον η σύζυγος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, οφείλει να αποκτήσει προκειμένου να υποβάλει τη δική της δήλωση.