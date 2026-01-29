Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»

Αρχαία τραγωδία θυμίζει η ιστορία του Δημήτρη, ενός εξ των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία. Η Αλεξάνδρεια Ημαθίας έχει «ντυθεί» στα μαύρα, γιατί έχασε τρία νέα παιδιά, ενώ όλοι μιλούν για το τραγικό παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα στην οικογένεια του Δημήτρη, αφού στον ίδιο ακριβώς δρόμο είχε σκοτωθεί και ο πατέρας του.

Συγγενείς του νεαρού, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» επιβεβαιώνουν την τραγική αυτή δήλωση. Συντετριμμένη μίλησε για τον Δημήτρη και η θεία του νεαρού, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει πως δε θα ξαναδεί τα πράσινα μάτια του ανιψιού της.

«Ο Δημήτρης μας, το παλικάρι μας ήτανε, το παλικάρι μας. Δεν το πιστεύουμε ότι χάσαμε το παλικάρι μας, σε εκείνον τον δρόμο, δεν το πιστεύουμε. Μοναχοπαίδι είναι... Η μάνα το μεγάλωσε από 12 χρόνων μόνη της, γιατί σκοτώθηκε ο πατέρας του στον ίδιο δρόμο ακριβώς. Στον ίδιο δρόμο που σκοτώθηκε ο πατέρας του μας πήρε και το παιδί μας. Το μεγάλωσε από 12 χρόνων μόνη της. Προσπαθούσε να του δώσει ό,τι καλύτερο», είπε η θεία, κλαίγοντας με λυγμούς.

«Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιος πόνος που νιώθουμε. Τον λεβέντη μου με τα πράσινα μάτια που χάθηκε για πάντα. Για πάντα το παιδί μου, για πάντα. Ένα παιδί που αγαπούσε και ανθρώπους και ζώα και τους βοηθούσε όλους. Το παλικάρι μας, όλους. Ήταν το καλόψυχο παιδί μας. Ήταν η οικογένεια πρώτα και μετά ο ΠΑΟΚ. Πονάμε παιδιά, πολύ πονάμε. Πονάμε για το παλικάρι μας, τον λεβέντη μας. Δεν πρόλαβε να μας πει τίποτα. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το ταξίδι. Το περίμενε με χαρά να πάει στον ΠΑΟΚ. Πήγαν όλοι φίλοι μαζί», πρόσθεσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως σκοτώθηκαν και οι δύο κολλητοί του φίλοι που έκαναν παρέα από παιδιά, ο Βασίλης και ο Κώστας.

Όπως είπε ο θείος του 27χρονου Δημήτρη, πήγαινε τακτικά με φίλους του εκδρομές για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα κι έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του.

«Ο πατέρας του είχε φύγει με την νταλίκα έξω από τον δρόμο στη Βουλγαρία, στην επιστροφή από Ρουμανία», είπε . «Μεγάλωσε ορφανό από 13 χρόνων, ήταν το μοναχοπαίδι της αδελφής μου» πρόσθεσε.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Πριν από λίγα χρόνια είχε επιστρέψει στην Ελλάδα»

Τραγική και η ιστορία του Θανάση, ο οποίος αφήνει πίσω του δύο μικρά παιδιά τεσσάρων κι έξι ετών.

Όπως είπε ο ξάδελφός του, έμενε για δέκα χρόνια στην Ολλανδία, όπου γνώρισε και τη σύζυγό του και πριν από λίγο καιρό αποφάσισαν να επιστρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Είχε πάθος με τον ΠΑΟΚ και είχε πάει πολλές φορές ταξίδια για να είναι κοντά στην αγαπημένη του ομάδα, όμως αυτό ήταν το τελευταίο του.

Για ένα πρόσχαρο και καλόκαρδο παιδί μιλούν επίσης συγγενείς και φίλοι του Χρήστου, που έχασε επίσης τη ζωή του στο τροχαίο στη Ρουμανία.

«Έπρεπε να φύγω εγώ, όχι το παλικάρι μου», είπε η γιαγιά του, ενώ ο πατέρας του προσπαθώντας να διαχειριστεί τον πόνο του είπε στην εκπομπή:

«Δεν υπάρχει φως, δεν έχει φως, τελείωσαν όλα. Αγαπούσε τον ΠΑΟΚ και πήγαινε σε όλους τους αγώνες. Δεν ήξερα ότι θα πήγαινε αυτό το ταξίδι, το είχε πει στα αδέλφια του».

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Στην Ελλάδα οι δύο τραυματίες

Την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 13:00, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που μετέφερε του δύο τραυματίες από τη Ρουμανία.

Οι δύο τραυματίες, ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί ο 28χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και ο 20χρονος στη Νευρολογική Κλινική.

Σε λίγες ώρες θα επαναπατριστούν και οι σοροί των επτά θυμάτων του τροχαίου με C-130.

Στο αεροδρόμιο θα τους περιμένουν συγγενείς και φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα θα τους συνοδεύσουν μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.