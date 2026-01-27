ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 17 χρόνια μετά τα Τέμπη

Ποια είναι τα πλέον πολύνεκρα δυστυχήματα με φιλάθλους ελληνικών ομάδων

Πηγή: φωτογραφίες Motion Team/Ευρωκίνηση, βίντεο OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο ΠΑΟΚ - και μαζί του όλοι οι Έλληνες πραγματικοί φίλαθλοι - θρηνεί σήμερα τον θάνατο 7 νεαρών φιλάθλων του οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας προ τη Λιόν όπου θα αγωνιστεί η αγαπημένη τους ομάδα για το Europa League.

Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει πολύνεκρο δυστύχημα με θύματα φιλάθλους του «Δικεφάλου του Βορρά». 

 

Τέμπη: Το μνημείο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Τέμπη: Το μνημείο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ   

Προτού ακόμη τα Τέμπη ταυτιστούν με μία άλλη ανείπωτη τραγωδία -  στο γνωστό σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε την Ελλάδα -  στις 4 Οκτωβρίου 1999, 6 νεαροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, όταν το διώροφο λεωφορείο που τους μετέφερε συγκρούστηκε με φορτηγό που έπεσε στη συνέχεια σε χαράδρα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επίσης ο οδηγός του.   

Το μνημείο των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη

Το μνημείο των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη  

Το δυστύχημα αυτό είχε συμβεί 18 χρόνια μετά το πλέον πολύνεκρο αθλητικό δυστύχημα στην Ελλάδα, όταν στο στάδιο  «Γ. Καραϊσκάκης», στις 8 Φεβρουαρίου 1981, 21 φίλαθλοι έφυγαν από τη ζωή από τον συνωστισμό στη Θύρα 7, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.  

Tίμησαν στο «Καραϊσκάκη» τους νεκρούς της Θύρας 7      


  
  
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΟΚ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 |
ΤΕΜΠΗ
