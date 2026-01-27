ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 17 χρόνια μετά τα Τέμπη

Ο ΠΑΟΚ - και μαζί του όλοι οι Έλληνες πραγματικοί φίλαθλοι - θρηνεί σήμερα τον θάνατο 7 νεαρών φιλάθλων του οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας προ τη Λιόν όπου θα αγωνιστεί η αγαπημένη τους ομάδα για το Europa League.

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει πολύνεκρο δυστύχημα με θύματα φιλάθλους του «Δικεφάλου του Βορρά».

Τέμπη: Το μνημείο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Προτού ακόμη τα Τέμπη ταυτιστούν με μία άλλη ανείπωτη τραγωδία - στο γνωστό σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε την Ελλάδα - στις 4 Οκτωβρίου 1999, 6 νεαροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, όταν το διώροφο λεωφορείο που τους μετέφερε συγκρούστηκε με φορτηγό που έπεσε στη συνέχεια σε χαράδρα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επίσης ο οδηγός του.

Το δυστύχημα αυτό είχε συμβεί 18 χρόνια μετά το πλέον πολύνεκρο αθλητικό δυστύχημα στην Ελλάδα, όταν στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», στις 8 Φεβρουαρίου 1981, 21 φίλαθλοι έφυγαν από τη ζωή από τον συνωστισμό στη Θύρα 7, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.







