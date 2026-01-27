Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία

Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα επτά φίλαθλοί της ομάδας να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματισθούν, ο Ιβάν Σαββίδης τονίζει ότι είναι συντετριμμένος και κάνει λόγο για ανείπωτη τραγωδία.

Συγκεκριμένα στη δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.

Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο».