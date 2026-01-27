Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία

«Είμαι συντετριμμένος για την άδικη απώλεια νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο
27.01.26 , 19:45 Skoda, SEAT, CUPRA και VW: Με ενιαίο μοντέλο διοίκησης
27.01.26 , 19:26 Εμπορική συμφωνία - «μαμούθ» της ΕΕ με την Ινδία!
27.01.26 , 19:20 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς
27.01.26 , 18:57 ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 17 χρόνια μετά τα Τέμπη
27.01.26 , 18:51 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
27.01.26 , 18:04 Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία
27.01.26 , 17:43 Σικελία: Ρήγμα μήκους 4 χλμ από κατολίσθηση- Σπίτια «γλιστρούν» στον γκρεμό
27.01.26 , 17:41 Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 17:05 Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά
27.01.26 , 17:00 Ρουμανία: Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 16:45 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του: «Δύσκολη η διαχείριση»
27.01.26 , 16:25 «Θάνατος a la Gourmet» του Μάνου Σφυράκη για 2η χρονιά στο Θέατρο Δρόμος
27.01.26 , 16:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 16:10 EMA ΑΕ: Βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: φωτογραφία Motion Team/Ευρωκίνηση
Ιβάν Σαββίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα επτά φίλαθλοί της ομάδας να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματισθούν, ο Ιβάν Σαββίδης τονίζει ότι είναι συντετριμμένος και κάνει λόγο για ανείπωτη τραγωδία.

Ρουμανία: 7 νεκροί σε τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Βίντεο από τη σύγκρουση

Συγκεκριμένα στη δήλωσή του ο  πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: 

Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.

Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Ρουμανία: Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top