SKODA Cycling Team :Στο L'Etape Greece by Tour de France

Τρεις κορυφαίοι Έλληνες ποδηλάτες εκπροσωπούν τη Skoda στη Σπάρτη

16.03.26 , 10:42 Απεργία διαρκείας από την Τρίτη για τα ταξί
16.03.26 , 10:21 Ρία Ελληνίδου: Βίντεο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τραγουδάει
16.03.26 , 09:51 Λάγιος: «Το να ‘’κοπεί’’ το Real View είναι το καλύτερο για όλους μας»
16.03.26 , 09:38 Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στις Γαλλικές Άλπεις
16.03.26 , 09:36 Αλεξάνδρα Καϋμένου: «Θα ευχαριστώ για πάντα τον Γιώργο Παπαδάκη»
16.03.26 , 09:32 Ντουμπάι: Ακυρώθηκε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων - Ξέσπασε φωτιά από drone
16.03.26 , 09:23 Ομαδικός βιασμός 17χρονης: Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι
16.03.26 , 09:13 SKODA Cycling Team :Στο L’Etape Greece by Tour de France
16.03.26 , 09:12 Oscars: Όλες οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
16.03.26 , 09:03 16 Μαρτιου 1967: Σαν σήμερα «γεννήθηκε» η «Θύρα 13»
16.03.26 , 08:59 Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία από το γυμναστήριο με φουσκωμένη κοιλίτσα
16.03.26 , 08:53 Καιρός: Πότε ξεκινούν οι βροχές – Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
16.03.26 , 08:49 Όσκαρ 2026: Ο Ντι Κάπριο με την 27χρονη σύντροφό του στην 98η Απονομονή
16.03.26 , 08:20 Oscars 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another με 6 Oscars
16.03.26 , 08:19 Aπό ποιον παίκτη περίμενε περισσότερα ο ΠΑΟ, σύμφωνα με δημοσιεύματα;
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Μαριέττα Χρουσαλά: Ο πολυτελής προορισμός όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία από το γυμναστήριο με φουσκωμένη κοιλίτσα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 10.03.26, 09:13
SKODA Cycling Team :Στο L’Etape Greece by Tour de France
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda ενισχύει δυναμικά τη σύνδεσή της με την ποδηλασία και τον αθλητισμό, συμμετέχοντας στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου στη Σπάρτη, με την ισχυρή SKODA Cycling Team. 

Ως Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης και Επίσημος Mobility Partner για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Skoda στηρίζει έναν θεσμό που φέρνει στην Ελλάδα την αυθεντική εμπειρία του Tour de France και προσελκύει ποδηλάτες από όλο τον κόσμο. Το L’Etape Greece αποτελεί μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών, με αγωνιστικές διαδρομές 140 και 67 χιλιομέτρων καθώς και Fun Ride 17 χιλιομέτρων, ακολουθώντας τα πρότυπα οργάνωσης και ασφάλειας του θρυλικού Γύρου της Γαλλίας. 

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της Skoda βρίσκεται η SKODA Cycling Team, μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, διεθνείς διακρίσεις και αγωνιστική ποιότητα. Το ρόστερ της ομάδας απαρτίζεται από τρεις κορυφαίους Έλληνες ποδηλάτες. 

Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης είναι Πρωταθλητής Ποδηλασίας Δρόμου με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει κατακτήσει τίτλους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου τόσο στην αντοχή όσο και στην ατομική χρονομέτρηση, ενώ έχει σημειώσει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες σε διοργανώσεις όπως το Tour of Rhodes. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του αποτέλεσε η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. 

Ο Νικηφόρος Αρβανίτου είναι δύο φορές Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ποδηλασίας Δρόμου, με έντονη παρουσία σε αγώνες εθνικού κυπέλλου και διεθνείς διοργανώσεις κατηγορίας UCI. Είναι μέλος της επαγγελματικής ομάδας UCI Continental Team United Shipping και συγκαταλέγεται στους πιο εξελίξιμους Έλληνες ποδηλάτες της γενιάς του. 

Η Βαρβάρα Φασόη είναι Πανελλήνια Πρωταθλήτρια Ποδηλασίας με σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες δρόμου και χρονομέτρησης. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ το 2025 κατέκτησε την πρώτη θέση στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της υπεροχή σε έναν θεσμό διεθνούς κύρους. 

Με αθλητές που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουν κατακτήσει πανελλήνιους τίτλους και διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο, η SKODA Cycling Team θέτει υψηλούς στόχους για τη φετινή διοργάνωση. Η Skoda έχει διαχρονικά ισχυρή σχέση με την ποδηλασία. Η ιστορία της ξεκινά το 1895, όταν οι ιδρυτές της εταιρείας Václav Laurin και Václav Klement κατασκεύασαν τα πρώτα τους ποδήλατα στη Mladá Boleslav. Σήμερα, η μάρκα συνεχίζει να στηρίζει κορυφαίες ποδηλατικές διοργανώσεις διεθνώς, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Tour de France. 

Η παρουσία της Skoda στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της μάρκας στην προώθηση της ποδηλασίας, του αθλητισμού και ενός ενεργού, βιώσιμου τρόπου ζωής. 

 

