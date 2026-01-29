Στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το C-130 που πέταξε από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας και μετέφερε τις σορούς των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης 29/1, το αεροσκάφος με τους επτά αδικοχαμένους νεαρούς επέστρεψε στην Ελλάδα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης.

Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κατακλύσει το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για να αποχαιρετήσουν τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους. Με βαθιά συγκίνηση και σε κλίμα πένθους, θα συνοδεύσουν τις σορούς με μηχανοκίνητη πορεία έως το γήπεδο της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η πομπή με τις επτά σορούς θα ακολουθήσει την εξής διαδρομή: Αεροδρόμιο, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Εθνικής Αντιστάσεως, Βασιλίσσης Όλγας, Βούλγαρη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κλεάνθους και τελικός προορισμός η Τούμπα.

Υπενθυμίζεται ότι το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα τους δύο τραυματίες του τροχαίου, ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα.

To C-130 στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης / INTIME NEWS (ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Τρισάγιο στην Τιμισοάρα πριν την αναχώρηση για Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν το C-130 πετάξει από τη ρουμανική πόλη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, τελέστηκε στο αεροδρόμιο τρισάγιο για τους 7 αδικοχαμένους νέους τον Μητροπολίτη Ιωάννη του Μπανάτ. Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, διάβασε τα ονόματά τους, ενώ πάνε σε κάθε φέρετρο είχε αφήσει ένα λευκό τριαντάφυλλο.