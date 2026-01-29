Τρισάγιο για τους 7 νεκρούς στην Τιμισοάρα: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης

Με «σπασμένη» φωνή διάβασε ένα - ένα τα ονόματά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 20:15 Η Τούμπα λέει «αντίο» στα 7 «αετόπουλα» που πέταξαν ψηλά
29.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;
29.01.26 , 19:27 Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Αγάπης - Τα σπαρακτικά λόγια του γιου της
29.01.26 , 18:53 Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας στο Μαξίμου
29.01.26 , 18:16 Στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ
29.01.26 , 18:04 MAN Truck & Bus: Πόσα οχήματα πούλησε το 2025
29.01.26 , 18:00 Κακοκαιρία Kristin: Ήχησε το 112 στη Ροδόπη για πιθανή υπερχείλιση ποταμών
29.01.26 , 17:50 Τρισάγιο για τους 7 νεκρούς στην Τιμισοάρα: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης
29.01.26 , 17:44 Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»
29.01.26 , 17:42 Κίνδυνος για 18.000 επιχειρήσεις να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια από 12/2
29.01.26 , 17:20 Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο της μητέρα του
29.01.26 , 16:59 Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
29.01.26 , 16:47 Βιολάντα: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία
29.01.26 , 16:46 Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
29.01.26 , 16:41 Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»
Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα για τους αδικοχαμένους φιλάθλους / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελλάδα ζει ημέρες βαθιάς θλίψης και πένθους μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο: επτά νέοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Τιμισοάρα, ενώ τρεις ακόμα φίλοι τους έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Τιμισοάρα: «Λύγισε» στο τρισάγιο των 7 νεκρών ο Μητροπολίτης Ιωάννης

Η καρδιά της ελληνικής κοινότητας έγινε ακόμα πιο βαριά την ημέρα που τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από όπου ξεκίνησε η συγκινητική διαδικασία επιστροφής των σορών στην Ελλάδα. Εκεί, σε μια σκηνή που ράγισε καρδιές, ο Μητροπολίτης Ιωάννης λύγισε την ώρα που διάβαζε τα ονόματα των επτά νεαρών φιλάθλων, δείχνοντας με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το μέγεθος της τραγωδίας και της συγκίνησης που έχει κυριεύσει όλους όσους συμμετείχαν στην τελετή.

Ρουμανία: Σε σταθερή κατάσταση οι 3 οπαδοί - Χειρουργείται ο πολυτραυματίας

Σε εκείνη τη στιγμή, η φωνή του έσπαγε από το κλάμα καθώς επαναλάμβανε τα ονόματα των παλικαριών μπροστά στα φέρετρά τους, που ήταν στρωμένα και έτοιμα να μεταφερθούν στην πατρίδα. Πριν ξεκινήσει η τελετή, είχε ήδη τοποθετήσει λευκά τριαντάφυλλα σε κάθε φέρετρο, σύμβολο σεβασμού και πένθους για τους νέους που χάθηκαν τόσο τραγικά.

Ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη η πτήση με τους σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

Η μεταφορά των σορών προς την Ελλάδα ήταν σε εξέλιξη, με το επόμενο δραματικό κεφάλαιο να είναι η υποδοχή τους στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πολλοί φίλοι και οπαδοί για να αποχαιρετήσουν τα αδικοχαμένα παλικάρια.

Η τραγωδία δεν άφησε αδιάφορους ούτε τους πνευματικούς ηγέτες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε το γήπεδο της Τούμπας – την καρδιά της ομάδας και των φιλάθλων – όπου άφησε επτά λευκά τριαντάφυλλα στη μνήμη των νεκρών και άναψε κερί ως φόρο τιμής, εκφράζοντας τον πόνο και τη συμπαράσταση της Εκκλησίας προς τις οικογένειες και την κοινότητα του ΠΑΟΚ.

Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

Παράλληλα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ προετοιμάζονται να συνοδεύσουν τις σορούς των επτά νέων από το αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το Στάδιο Τούμπας σε μια συγκινητική πομπή, όπου θα αποτίσουν τον τελευταίο σεβασμό στους αδικοχαμένους τους. Οι οργανωμένοι σύλλογοι έχουν ήδη καλέσει τον κόσμο να δώσει το παρών, να κάνει μια «τελευταία διαδρομή» μαζί με τα φέρετρα, τιμώντας έτσι τη μνήμη των παλικαριών που χάθηκαν.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΟΠΑΔΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top