Τρισάγιο για τους 7 νεκρούς στην Τιμισοάρα: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης

Η Ελλάδα ζει ημέρες βαθιάς θλίψης και πένθους μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο: επτά νέοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Τιμισοάρα, ενώ τρεις ακόμα φίλοι τους έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Τιμισοάρα: «Λύγισε» στο τρισάγιο των 7 νεκρών ο Μητροπολίτης Ιωάννης

Η καρδιά της ελληνικής κοινότητας έγινε ακόμα πιο βαριά την ημέρα που τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από όπου ξεκίνησε η συγκινητική διαδικασία επιστροφής των σορών στην Ελλάδα. Εκεί, σε μια σκηνή που ράγισε καρδιές, ο Μητροπολίτης Ιωάννης λύγισε την ώρα που διάβαζε τα ονόματα των επτά νεαρών φιλάθλων, δείχνοντας με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το μέγεθος της τραγωδίας και της συγκίνησης που έχει κυριεύσει όλους όσους συμμετείχαν στην τελετή.

Σε εκείνη τη στιγμή, η φωνή του έσπαγε από το κλάμα καθώς επαναλάμβανε τα ονόματα των παλικαριών μπροστά στα φέρετρά τους, που ήταν στρωμένα και έτοιμα να μεταφερθούν στην πατρίδα. Πριν ξεκινήσει η τελετή, είχε ήδη τοποθετήσει λευκά τριαντάφυλλα σε κάθε φέρετρο, σύμβολο σεβασμού και πένθους για τους νέους που χάθηκαν τόσο τραγικά.

Ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη η πτήση με τους σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

Η μεταφορά των σορών προς την Ελλάδα ήταν σε εξέλιξη, με το επόμενο δραματικό κεφάλαιο να είναι η υποδοχή τους στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πολλοί φίλοι και οπαδοί για να αποχαιρετήσουν τα αδικοχαμένα παλικάρια.

Η τραγωδία δεν άφησε αδιάφορους ούτε τους πνευματικούς ηγέτες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε το γήπεδο της Τούμπας – την καρδιά της ομάδας και των φιλάθλων – όπου άφησε επτά λευκά τριαντάφυλλα στη μνήμη των νεκρών και άναψε κερί ως φόρο τιμής, εκφράζοντας τον πόνο και τη συμπαράσταση της Εκκλησίας προς τις οικογένειες και την κοινότητα του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ προετοιμάζονται να συνοδεύσουν τις σορούς των επτά νέων από το αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το Στάδιο Τούμπας σε μια συγκινητική πομπή, όπου θα αποτίσουν τον τελευταίο σεβασμό στους αδικοχαμένους τους. Οι οργανωμένοι σύλλογοι έχουν ήδη καλέσει τον κόσμο να δώσει το παρών, να κάνει μια «τελευταία διαδρομή» μαζί με τα φέρετρα, τιμώντας έτσι τη μνήμη των παλικαριών που χάθηκαν.