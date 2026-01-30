Nova: Σαρώνει στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις υποψηφιότητες

Nova: Σαρώνει στα EE BAFTA Film Awards 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 

  • Οι ταινίες «Hamnet» και «Marty Supreme» κέρδισαν από 11 υποψηφιότητες η κάθε μία, η ταινία «Sentimental Value» συγκέντρωσε 8 υποψηφιότητες, η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» κατέκτησε 5 υποψηφιότητες, η ταινία «The Ballad of Wallis Island» κέρδισε 3 υποψηφιότητες και η ταινία «The Secret Agent» απέσπασε 2 υποψηφιότητες
  •  Από μία υποψηφιότητα απέσπασαν οι ταινίες «If I Had Legs I’d Kick You»
  •  «Wicked: For Good», «28 Years Later», «How to Train Your Dragon»
  •  Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές θα προβληθούν στα κανάλια Novacinema ως μέρος του προγράμματος για τη σεζόν 2026-2027.

Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί προβάλλοντας ταινίες που έχουν κερδίσει ή είναι υποψήφιες στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία. Έτσι, αυτή τη φορά συνολικά 45 υποψηφιότητες απέσπασαν στα EE BAFTA Film Awards 2026 οι ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

Η ταινία «Hamnet» κατέκτησε 11 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία (Chloé Zhao), Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Jessie Buckley, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Paul Mescal και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emily Watson.

  •  Η ταινία «Marty Supreme» έλαβε επίσης 11 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Timothée Chalamet), Πρωτότυπο Σενάριο, Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Odessa A’zion και Casting.
  •  Η ταινία «Sentimental Value» συγκέντρωσε 8 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων: Καλύτερη Ταινία, Ξενόγλωσση Ταινία, Σκηνοθεσία (Joachim Trier), Πρωτότυπο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Renate Reinsve, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Stellan Skarsgård και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Inga Ibsdotter Lilleaas.
  •  Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 5 υποψηφιότητες: Καλύτερη Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Πρωτότυπη Μουσική, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emma Stone και Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Jesse Plemons.
  •  Η ταινία «The Ballad of Wallis Island» είναι υποψήφια για 3 βραβεία: Καλύτερη Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο και Β΄ Γυναικείος Ρόλος (Carey Mulligan).
  •  Η ταινία «The Secret Agent» απέσπασε 2 υποψηφιότητες για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία και Πρωτότυπο Σενάριο.
  •  Η Rose Byrne είναι υποψήφια για Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You», ενώ η Kate Hudson για Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία «Song Sung Blue». Η ταινία «Wicked: For Good» είναι υποψήφια για Καλύτερα Κοστούμια και Μακιγιάζ/Κομμώσεις, ενώ η ταινία «28 Years Later» για Καλύτερη Βρετανική Ταινία. Η ταινία «How to Train Your Dragon» για Καλύτερα Οπτικά Εφέ.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά όλη τη λίστα με τις υποψηφιότητες: 2026 EE BAFTA Film Awards nominations.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

Η τελετή απονομής των ΕΕ BAFTA Film Awards 2026 θα μεταδοθεί στις 22 Φεβρουαρίου από τα κανάλια Novacinema1 και Novastars.

