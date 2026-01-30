Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μία εύκολη σούπα που θα λατρέψεις

Μία λαχταριστή μινεστρόνε που θα θες να φτιάχνεις συνέχεια

Τώρα που η θερμοκρασία έχει πέσει ποιος δεν λιμπίζεται χουχούλιασμα στον καναπέ και ένα πιάτο ζεστή λαχταριστή σουπίτσα;

Βελουτέ σούπα κολοκύθας με σαντιγί σκόρδου

Γιώργος Ρήγας και Ελένη Χατζίδου

Γιώργος Ρήγας και Ελένη Χατζίδου

Αυτό σκέφτηκε και ο Γιώργος Ρήγας και είπε να δώσει στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία εύκολη, υγιεινή και νόστιμη συνταγή.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μία εύκολη σούπα που θα λατρέψεις

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μία εύκολη σούπα που θα λατρέψεις

Κλασική σούπα μινεστρόνε 

 Υλικά της Συνταγής

 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 1 καρότο
• 1 κολοκύθι
 • 1 πιπεριά κόκκινη ή πράσινη
 • 2 κλωνάρια σέλινο
• 200 γρ. πατάτα
• 150–200 γρ. αρακάς 
• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή φρέσκες ψιλοκομμένες
 • 1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών ή νερό
 • 100 γρ. κοντό ζυμαρικό (κοφτό μακαρονάκι ή κριθαράκι)
 • 1 κ.σ. μαϊντανός
• 1 κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη
• Αλάτι & πιπέρι
 
Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μία εύκολη σούπα που θα λατρέψεις

Εκτέλεση της Συνταγής

 1. Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε κρεμμύδι και σκόρδο μέχρι να γίνουν διάφανα (~2 λεπτά). 2. Προσθέτουμε καρότο, κολοκύθι, πιπεριά, σέλινο, πατάτα και σοτάρουμε 5 λεπτά. 3. Ρίχνουμε ντομάτα κονκασέ και ζωμό/νερό. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε θυμάρι ή ρίγανη. Σιγοβράζουμε 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. 4. Προσθέτουμε τον αρακά και τα ζυμαρικά και μαγειρεύουμε άλλα 8–10 λεπτά μέχρι να γίνουν al dente. 5. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε μαϊντανό και λίγο ελαιόλαδο για άρωμα.

Δείτε το Breakfast@Star


 

