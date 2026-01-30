Σοφία Παυλίδου: «Έχω βρει τον άνθρωπό μου, αλλά όπως είμαι εγώ σήμερα»

Η Σοφία Παυλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή, καθώς και το ότι προσπαθεί να εξελίσσεται καθημερινά ως άνθρωπος και ως ηθοποιός.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην Αθηναΐς Νέγκα για τα πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο από τον Χρήστο Φερεντίνο, ενώ αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται ξανά σε σχέση, έχοντας στον πλευρό της έναν άνθρωπο με την ίδια ποιότητα και αξίες.

Η Σοφία Παυλίδου / Φωτογραφία: NDP

Όπως είπε η γνωστή ηθοποιός: «Στην παρούσα φάση έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου αλλά, τον έχω βάλει, όπως είμαι εγώ πια σήμερα. Δεν έκανα πισωγυρίσματα. Να ‘μαι δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικός και όλα αυτά τα στερεότυπα που ‘χα από τη μητέρα μου, όταν μπήκα σε ένα γάμο, να τρέχω για όλα και να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες. Έχω βάλει έναν άνθρωπο με τον οποίο φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα, τις ίδιες αξίες και να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι».

Όπως παραδέχτηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός, εξακολουθεί να κρατά τη μοναχικότητά της, περνώντας χρόνο με τον εαυτό της, φροντίζοντας για την εξέλιξή της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Όπως δήλωσε: «Ψυχαναγκαστικά δεν κάνω τίποτα. Μου αρέσει η μοναχικότητά μου, η εξέλιξή μου δεν παραβιάστηκε, αλλά ήξερα πολύ καλά ποια είμαι εγώ και τι θέλω. Εξελίσσομαι ακόμα και ως ηθοποιός και ως άνθρωπος. Δεν σταματάς να αλλάζεις».

Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025, η ίδια είχε αποκαλύψει στο Breakfast@Star ότι είναι ερωτευμένη. «Αγαπώ τη μοναχικότητα γιατί κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω και τις στιγμές που θα είμαι μόνη μου. Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου, για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά» είπε.

Η Σοφία Παυλίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος σε βραδινή έξοδό τους το 2018 / Φωτογραφία: NDP

Η Σοφία Παυλίδου ξεκίνησε την κοινή της ζωή με τον Χρήστο Φερεντίνο το 1999, ενώ το 2004 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Την ίδια χρονιά έφεραν στον κόσμο τους δίδυμους γιους τους, οι οποίοι αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή και των δύο.

Για το πώς βίωσε τον χωρισμό τους, ο Χρήστος Φερεντίνος είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ήταν σοκ. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και… σε σώζει ο σκύλος». Ενώ για το διαζύγιό του από τη Σοφία Παυλίδου, είχε δηλώσει ότι: «Ήταν βελούδινος ο χωρισμός μας, το πόσο πληγωθήκαμε είναι άλλη ιστορία... Το τι βγάλαμε προς τα έξω και το δουλέψαμε, έπρεπε να είναι αυτό, το διαχειριστήκαμε και το βγάλαμε πολιτισμένα, δεν μπορείς να ξεκατινιάζεσαι και να βγάζεις την κακή σου πλευρά».

Τέλος, δήλωσε ότι και οι δύο πληγώθηκαν από το τέλος του γάμου τους, αλλά η κοινή προσέγγισή τους βοήθησε αρκετά στη διαδικασία. «Με τη Σοφία το δουλέψαμε σε αυτή την κατεύθυνση και μας βοήθησε και εμάς αυτό. Το ότι στεναχωρηθήκαμε, είναι μια αλήθεια», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος.

