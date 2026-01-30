Επίδομα «μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ

Ποιες περιοχές αφορά το πρόγραμμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 14:51 Dj Stephan: «Με την Έλενα χωρίσαμε, αλλά είμαστε αγαπημένοι»
30.01.26 , 14:47 Έκρηξη Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις είχαν διαπιστωθεί από το 2020
30.01.26 , 14:39 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «O 20χρονος τραυματίας δεν έχει ανάμνηση του γεγονότος»
30.01.26 , 14:19 Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
30.01.26 , 14:05 Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
30.01.26 , 13:31 Εριέττα Κούρκουλου: Συγκινεί για τα 19 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της
30.01.26 , 13:25 OMODA & JAECOO: Η υβριδική τεχνολογία SHS οδηγεί την ανάπτυξη της μάρκας
30.01.26 , 13:22 Έκρηξη Βιολάντα: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της Έλενας
30.01.26 , 13:17 Τρύφωνας Σαμαράς: «Δεν ξέρω εάν θα βρίσκομαι στο Backstage του J2US»
30.01.26 , 13:10 Stars System: Πώς θα επηρεάσει η Πανσέληνος τα ζώδια
30.01.26 , 13:07 Ευαγγελία: «Eίμαι πολύ ευτυχισμένη και ανυπομονώ πάρα πολύ»
30.01.26 , 12:51 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο
30.01.26 , 12:50 Mάρκος Σεφερλής: «Ήταν επιλογή μου να απέχω από την τηλεόραση»
30.01.26 , 12:48 Ίμια: Οι μαρτυρίες, η μάχη για τη σημαία και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα
30.01.26 , 12:45 Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Έκρηξη Βιολάντα: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της Έλενας
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πάνω από 650 αιτήσεις για την επιδοτούμενη μετεγκατάσταση στον Έβρο - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα στο επόμενο δίμηνο, Φεβρουαρίου – Μαρτίου αναμένεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για το διευρυμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για το οποίο οι συμμετέχοντες θα λάβουν και ένα επίδομα

Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν

Στόχος του προγράμματος είναι να τονωθεί η τοπική κοινωνία και να κατοικηθούν ξανά περιοχές που είναι είτε ορεινές, είτε σε απομακρυσμένες ζώνες ή στα σύνορα. 

Επίδομα μετακόμισης: Οι περιφέρειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Στην απόφαση αυτή αναμένεται να υπάρχουν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, όπως η ένταξη νέων Περιφερειών και επιπρόσθετων κατηγοριών μετεγκατάστασης, που έχουν ανακοινωθεί από την αρμόδια υπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου. 

Σκέφτεστε σοβαρά να μετακομίσετε στην επαρχία; Δείτε το πώς!

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν οι εξής περιφερειακές ενότητες:

  • Η Καστοριά
  • Η Φλώρινα
  • Το Κιλκις
  • Οι Σέρρες
  • Η Πέλλα
  • Η Δράμα

Υπενθυμίζεται πως έως σήμερα το πρόγραμμα αφορούσε μόνο τους παρακάτω δήμους του Έβρου:

  • Τον δήμο Σουφλίου (Δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου, Τυχερού)
  • Τον δήμο Διδυμοτείχου (Δημοτικές ενότητες Διδυμότειχου, Μεταξάδων)
  • Τον δήμο Ορεστιάδας (Δημοτικές ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου, Κυπρίνου)

Στόχος είναι να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και άλλες περιοχές, όπως νησιώτικες και περιοχές στα βόρεια της χώρας.

Ποιοι παίρνουν επίδομα 3.250 ευρώ από τη ΔΥΠΑ

Επίδομα μετακόμισης: Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι - ωφελούμενες μονάδες της οικονομικής ενίσχυσης, ορίζονταν έως τώρα οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • μονοπρόσωπα νοικοκυριά, που αποτελούνται από ενήλικα Έλληνα πολίτη που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε δομές εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας στους δήμους μετεγκατάστασης
  • πολυπρόσωπα νοικοκυριά, που αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζονται είτε από (1) άτομο που υποβάλλει φορολογική δήλωση και ένα (1) ή περισσότερα τέκνα είτε από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς τέκνα, που υποβάλλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών είναι μέλος του νοικοκυριού, ενήλικας Έλληνας πολίτης που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία

Στο διευρυμένο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν στους δικαιούχους και οι:

  • Οι Έλληνες του εξωτερικού
  • Οι συνταξιούχοι
  • Οι φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους στην Καστοριά, στην Φλώρινα, στο Κιλκις, στις Σέρρες, στην Πέλλα και στη Δράμα, θέλουν να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές και των οποίων η μόνιμη βάση κατοικίας δεν είναι σε αυτές.
  • Οι ψηφιακοί νομάδες

Επίδομα μετακόμισης: Τα ποσά του επιδόματος

Με το διευρυμένο πρόγραμμα, το ποσό του επιδόματος ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους του προγράμματος ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού, δηλαδή εάν έχει πάνω από 500 κατοίκους ή κάτω από τον αριθμό αυτόν.

Μέχρι σήμερα στους δικαιούχους του προγράμματος δίνονταν επίδομα:

  • 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό έως 500 κατοίκους
  • 6.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων.

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και πιθανόν σε δύο δόσεις.  

Επίδομα μετακόμισης: Πώς θα κάνετε αίτηση

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Μάρτιο στο https://relocation.vouchers.gov.gr/home.

Για να μπείτε στην πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και στη συνέχεια:

  • Καταχωρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
  • το IBAN
  • την οικογενειακή σας κατάσταση
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ
 |
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 |
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top