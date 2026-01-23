Σκέφτεστε σοβαρά να μετακομίσετε στην επαρχία; Δείτε το πώς!

Η ζωή στην περιφέρεια Σερρών μέσα από τα μάτια των μαθητών / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Η Ελλάδα αναπτύσσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στις επαρχιακές πόλεις της χώρας.

Λειτουργώντας ως κεντρικός κόμβος πληροφόρησης, η πλατφόρμα στοχεύει να παρέχει σαφείς πληροφορίες για κάθε πόλη της περιφέρειας, προτού οι πολίτες προβούν σε μια απόφαση η οποία θα αλλάξει ριζικά τη ζωή τους.

Η Ελλάδα αναπτύσσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία έχει σχεδιαστεί για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στις επαρχιακές πόλεις της χώρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς θα λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη μετεγκατάσταση σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας

Οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα -ανά περιφέρεια και δήμο- που προηγουμένως απαιτούσαν αποσπασματικές αναζητήσεις ή προσωπικές επαφές για την απαραίτητη λήψη πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει βασικές υποδομές, τάσεις στην αγορά εργασίας σε πραγματικό χρόνο, επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και συγκεκριμένες διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα προσφέρει μια σαφή εικόνα όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη, παρουσιάζοντας τις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας, την κάλυψη κινητών μονάδων, καθώς και την προσβασιμότητα στα νοσοκομεία. Ο στόχος είναι η μετεγκατάσταση να βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και τις καθημερινές υπηρεσίες, και όχι σε αόριστες υποσχέσεις.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υφυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την «Περιφερειακή Ανάπτυξη 2035». Αυτή η στρατηγική λειτουργεί σε συνδυασμό με 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το 2026 και τα οποία οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν μέσω του erga.gov.gr.

Οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα -ανά περιφέρεια και δήμο- που προηγουμένως απαιτούσαν αποσπασματικές αναζητήσεις ή προσωπικές επαφές για την απαραίτητη λήψη πληροφοριών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Βασικά μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν ένα δημογραφικό επίδομα έως €10.000 για μόνιμη μετεγκατάσταση σε περιοχές που συρρικνώνονται, κάτι το οποίο εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στον Έβρο.

Συμπληρωματικά κίνητρα περιλαμβάνουν απαλλαγές από τον φόρο ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ για πάνω από 12.000 μικρές κοινότητες, μειώσεις ΦΠΑ για τα νησιά, επιχορηγήσεις για ανακαινίσεις κατοικιών σε ορεινές περιοχές, και επιδόματα στέγασης για γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Η αγροτική Ελλάδα επηρεάζεται από τη μείωση του πληθυσμού

Η Ελλάδα έχει βιώσει μια σταθερή μείωση του αγροτικού πληθυσμού για δεκαετίες. Τα δεδομένα δείχνουν σταθερές ετήσιες μειώσεις στους αριθμούς του αγροτικού πληθυσμού, με τις αγροτικές περιοχές να επηρεάζονται δυσανάλογα από τη γήρανση του πληθυσμού. Ενώ ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει, η αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού είναι πιο γρήγορη στις κυρίως αγροτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη.

Η μείωση του πληθυσμού έχει οδηγήσει στο κλείσιμο βασικών υπηρεσιών όπως σχολεία, φαρμακεία και παραδοσιακά καφενεία, που κάποτε ήταν τα κοινωνικά και οικονομικά κέντρα αυτών των κοινοτήτων. Αυτό επιταχύνει περαιτέρω την εγκατάλειψη των χωριών καθώς γίνονται λιγότερο βιώσιμα.