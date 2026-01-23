Σκέφτεστε σοβαρά να μετακομίσετε στην επαρχία; Δείτε το πώς!

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 12:14 Θανάσης Βισκαδουράκης και Δάφνη Καραβοκύρη συζητούν για το J2US
23.01.26 , 12:08 Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι
23.01.26 , 12:04 «Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
23.01.26 , 11:46 Κώστας Φραγκολιάς: «Ήταν άδικο αυτό που έγινε με την Τσολάκη»
23.01.26 , 11:29 Άστρος: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο λιμενικό
23.01.26 , 11:09 Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
23.01.26 , 10:47 Σκληρή κριτική ΕΕ προς ΗΠΑ για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
23.01.26 , 10:46 Aλέκος Αλεξανδράκης: Η σπάνια φωτογραφία με την Ελβετίδα σύζυγό του
23.01.26 , 10:26 Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Άρπαξαν 23.000 ευρώ από το σπίτι της
23.01.26 , 10:18 VW California: Διπλή διάκριση στα “Motorhomes of the Year 2026”
23.01.26 , 10:14 Οι Σκιαδαρέσες κάνουν πιζάμα πάρτι στον Σταυρό του Νότου Club
23.01.26 , 10:11 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Λουλούδι και αυτό, λουλούδι και εγώ»
23.01.26 , 09:50 Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
23.01.26 , 09:37 Ιωάννα Τούνη: «Να μην περάσει καμία γυναίκα το μαρτύριο που πέρασα εγώ»
23.01.26 , 09:34 Σπύρος Καρατζαφέρης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σπύρος Καρατζαφέρης: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος σε ηλικία 87 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Η ζωή στην περιφέρεια Σερρών μέσα από τα μάτια των μαθητών / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελλάδα αναπτύσσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στις επαρχιακές πόλεις της χώρας.

Λειτουργώντας ως κεντρικός κόμβος πληροφόρησης, η πλατφόρμα στοχεύει να παρέχει σαφείς πληροφορίες για κάθε πόλη της περιφέρειας, προτού οι πολίτες προβούν σε μια απόφαση η οποία θα αλλάξει ριζικά τη ζωή τους.

Η καλύτερη πόλη για να ζεις στην Ελλάδα - Θα εκπλαγείτε!

Η Ελλάδα αναπτύσσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία έχει σχεδιαστεί για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στις επαρχιακές πόλεις της χώρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ελλάδα αναπτύσσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία έχει σχεδιαστεί για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στις επαρχιακές πόλεις της χώρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς θα λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη μετεγκατάσταση σε επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας

Οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα -ανά περιφέρεια και δήμο- που προηγουμένως απαιτούσαν αποσπασματικές αναζητήσεις ή προσωπικές επαφές για την απαραίτητη λήψη πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει βασικές υποδομές, τάσεις στην αγορά εργασίας σε πραγματικό χρόνο, επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και συγκεκριμένες διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα προσφέρει μια σαφή εικόνα όσον αφορά στην υγειονομική περίθαλψη, παρουσιάζοντας τις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας, την κάλυψη κινητών μονάδων, καθώς και την προσβασιμότητα στα νοσοκομεία. Ο στόχος είναι η μετεγκατάσταση να βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και τις καθημερινές υπηρεσίες, και όχι σε αόριστες υποσχέσεις.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υφυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την «Περιφερειακή Ανάπτυξη 2035». Αυτή η στρατηγική λειτουργεί σε συνδυασμό με 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το 2026 και τα οποία οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν μέσω του erga.gov.gr.

Οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα -ανά περιφέρεια και δήμο- που προηγουμένως απαιτούσαν αποσπασματικές αναζητήσεις ή προσωπικές επαφές για την απαραίτητη λήψη πληροφοριών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα -ανά περιφέρεια και δήμο- που προηγουμένως απαιτούσαν αποσπασματικές αναζητήσεις ή προσωπικές επαφές για την απαραίτητη λήψη πληροφοριών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Βασικά μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν ένα δημογραφικό επίδομα έως €10.000 για μόνιμη μετεγκατάσταση σε περιοχές που συρρικνώνονται, κάτι το οποίο εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στον Έβρο.

Συμπληρωματικά κίνητρα περιλαμβάνουν απαλλαγές από τον φόρο ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ για πάνω από 12.000 μικρές κοινότητες, μειώσεις ΦΠΑ για τα νησιά, επιχορηγήσεις για ανακαινίσεις κατοικιών σε ορεινές περιοχές, και επιδόματα στέγασης για γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι βυθισμένες πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας που είναι ακόμα ορατές!

Η αγροτική Ελλάδα επηρεάζεται από τη μείωση του πληθυσμού

Η Ελλάδα έχει βιώσει μια σταθερή μείωση του αγροτικού πληθυσμού για δεκαετίες. Τα δεδομένα δείχνουν σταθερές ετήσιες μειώσεις στους αριθμούς του αγροτικού πληθυσμού, με τις αγροτικές περιοχές να επηρεάζονται δυσανάλογα από τη γήρανση του πληθυσμού. Ενώ ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει, η αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού είναι πιο γρήγορη στις κυρίως αγροτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη.

Η μείωση του πληθυσμού έχει οδηγήσει στο κλείσιμο βασικών υπηρεσιών όπως σχολεία, φαρμακεία και παραδοσιακά καφενεία, που κάποτε ήταν τα κοινωνικά και οικονομικά κέντρα αυτών των κοινοτήτων. Αυτό επιταχύνει περαιτέρω την εγκατάλειψη των χωριών καθώς γίνονται λιγότερο βιώσιμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΠΟΛΕΙΣ
 |
ΕΠΑΡΧΙΑ
 |
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
 |
GOV.GR
 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 |
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top