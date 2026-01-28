Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»

Το «Ριφιφί» έχει καταφέρει και κατακτήσει το κοινό, ενώ μία από τις ερμηνείες που έχουν εντυπωσιάσει και ξεχωρίσει είναι αυτή της πρωταγωνίστριας της σειράς, Ευαγγελίας Μουμούρη.

Με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το σποτ» στο θέατρο Γκλόρια, η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star για τη δραματική τηλεοπτική σειρά Ριφιφί, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, η οποία έχει αποκομίσει πολύ θετικά σχόλια και έχει συγκλονίσει τους τηλεθεατές.

Όπως δήλωσε η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη: «Νιώθω πολύ μεγάλη γαλήνη, γιατί τελικά αυτό που κάναμε, που δώσαμε τόση πολλή αγάπη, αγαπήθηκε από τον κόσμο».

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός έπειτα από κάθε γύρισμα και για όσο διάστημα εργαζόταν στο συγκεκριμένο project, άλλαξε εντελώς την καθημερινότητά της: «Δε γύριζα σπίτι μου μετά τα γυρίσματα του Ριφιφί, πήγαινα αλλού. Έκλεινα Airbnb κοντά στα γυρίσματα για να είμαι μόνη μου, να το κάνω όλο μόνη μου».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι αυτή η απόφαση προέκυψε φυσικά μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς. Όπως ανέφερε: «Δεν ήταν κάτι συνειδητό, ήταν απλώς μια διαδικασία που αποφάσισα να την κάνω έτσι… Να λείπω από το σπίτι μου σχεδόν τρεις μήνες και να ακολουθήσω μια μοναχική διαδικασία, όπως μοναχικά ζούσε και ο χαρακτήρας μου».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν στα 30 χρόνια που ασχολείται με την υποκριτική, υπήρξε κάποια στιγμή που σκέφτηκε να τα παρατήσει, η Ευαγγελία Μουμούρη απάντησε, με ειλικρίνεια ότι: «Μια φορά, γιατί έβγαινα γύρω-γύρω από το θεάτρο με χιόνι, και ήμουν με ένα πολύ λεπτό φόρεμα και έλεγα: "Θέλω να τα παρατήσω". Και μετά μόλις γύρισα σπίτι μου και ζεστάθηκα, είπα: "Συγγνώμη Παναγία μου, μην το ακούς αυτό"».

Υπενθυμίζουμε ότι το «Ριφιφί» είναι μια σειρά μυθοπλασίας, η οποία βασίζεται στη διάρρηξη της Τράπεζας Εργασίας το 1992 (το αποκαλούμενο «ριφιφί του αιώνα»), μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη έως σήμερα, ενώ πρόκειται για ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα της σύγχρονης ελληνικής Iστορίας.

