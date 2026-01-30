CUPRA: Δείτε τις νέες τιμές και τα προωθητικά προγράμματα

H Τεχνοκάρ M.A.E.Ε. υποδέχεται το νέο έτος με νέες ανταγωνιστικές τιμές καθώς και με ελκυστικά, προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη τη γκάμα CUPRA. Οι νέες εμπορικές ενέργειες προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε βενζινοκίνητες, Plug-in Hybrid, αμιγώς ηλεκτρικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις, καθιστώντας τα μοντέλα της μάρκας ακόμα πιο ανταγωνιστικά.

Το CUPRA Leon, που ξεχωρίζει για τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του, διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1,5 lt με μειωμένη τιμή κατά €500:

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ / ΝΕΑ ΤΙΜΗ / ΔΙΑΦΟΡΑ

LEON 1.5 150HP / 31.490€ / 30.990€ - 500€

LEON 1.5 150HP DSG MHEV / 33.990€ / 33.490€ -500€

Αντίστοιχα, το best seller μοντέλο της μάρκας, το CUPRA Formentor, προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000 επίσης στις εκδόσεις 1,5 lt:

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ / ΝΕΑ ΤΙΜΗ / ΔΙΑΦΟΡΑ

FORMENTOR 1.5 150HP / 35.490€ / 34.490€ -1.000€

FORMENTOR 1.5 150HP DSG MHEV / 35.490€ / 34.490€ -1.000€

Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plug-in Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:

CUPRA LEON PHEV

ΕΚΔΟΣΗ - ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

204HP - 44.490€ - 40.490€

272HP - 47.490€ - 43.490€

CUPRA FORMENTOR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

204HP 45.990€ 41.990€

272HP 48.990€ 44.990€

CUPRA TERRAMAR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ - ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

204HP - 48.490€ - 44.490€

272HP - 51.790€ - 47.490€

Σημειώνουμε πως και τα τρία PHEV μοντέλα της CUPRA προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ, ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km. Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές , CUPRA Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα:

CUPRA Born

ΕΚΔΟΣΗ - ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

59KW 204HP - 37.990€ - 33.990€

59KW 231HP - 40.990€ - 36.990€

79KW 231HP - 44.990€ - 40.990€

79KW 326 VZ - 49.990€ - 45.990€



CUPRA Tavascan

ΕΚΔΟΣΗ - ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

77KW 286HP ENDURANCE - 45.990€ - 42.990€

77KW 286HP ADRENALINE - 51.490€ - 48.490€

77KW 340HP VZ 4WD - 56.990€ - 53.990€

77KW 340HP VZ 4WD ADRENALINE - 60.490€ - 57.490€

77KW 340HP VZ 4WD EXTREME - 65.490€ - 62.490€

Τέλος, για τις εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV & 1.5 MHEV ULTRA προσφέρεται όφελος €2.000 ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του.