In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»

«Δύσκολο δεν είναι τίποτα άμα θέλεις να σου συμβεί» λέει η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 12:24 Λουκανικοτυρόπιτα με φύλλο κανταΐφι
26.01.26 , 12:23 Γιατί «πέθαναν» τον Mr. Big στο νέο Sex and the City
26.01.26 , 11:38 MasterChef: «Ότι είστε εδώ δεν αρκεί. Δεν έχετε εξασφαλίσει τη θέση σας!»
26.01.26 , 11:29 Σέρρες: «Δε θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί»
26.01.26 , 11:13 Μάρκος Σεφερλής: «Τα τηλεοπτικά μου θα ανακοινωθούν όταν πρέπει!»
26.01.26 , 11:04 Novacinema: Φεβρουάριος με μεγάλες πρεμιέρες και αφιέρωμα στον Αγ.Βαλεντίνο
26.01.26 , 11:03 KPop Demon Hunters: H animated ταινία που έγινε... εξάρτηση!
26.01.26 , 11:03 Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά σενάρια για την ισχυρή έκρηξη με τις 4 νεκρές
26.01.26 , 10:47 Έκτακτο δελτίο καιρού: Red Code και αύριο, Τρίτη - Πόσο θα κρατήσει
26.01.26 , 10:42 Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»
26.01.26 , 10:31 In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
26.01.26 , 10:08 Βίκυ Χατζηβασιλείου: Το σχόλιό της για τις εκπομπές που «κόβονται»
26.01.26 , 10:08 Κύμα ψύχους «σαρώνει» τις ΗΠΑ: Νεκροί πολίτες από τον χιονιά
26.01.26 , 09:59 Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες
26.01.26 , 09:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης υπογράφει συμβόλαιο
Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά σενάρια για την ισχυρή έκρηξη με τις 4 νεκρές
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Red Code και αύριο, Τρίτη - Πόσο θα κρατήσει
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας!
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος κατέσφαξε μητέρα και πατέρα με διαφορά 12 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σοφία Παυλίδου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σοφία Παυλίδου έκανε μία δημόσια εμφάνιση και εκεί την «τσάκωσαν» οι δημοσιογράφοι. Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε τόσο για τα μαλλιά της και τη σύνδεση με την ψυχολογία κάθε γυναίκας, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Όπως παραδέχτηκε, βρήκε τον άνθρωπό της, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο από τον επί χρόνια σύντροφο και σύζυγό της, Χρήστο Φερεντίνο.

Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»

«Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Όταν μια γυναίκα αλλάζει τα μαλλιά της, έχει να κάνει με τη ψυχολογία της. Και εγώ, όποτε τα είχα κόψει ένα αγορέ κοντό, ήθελα να ξεφορτωθώ πληροφορία, πριν κάποια χρόνια. Πρέπει να έχει μια εικοσαετία τώρα. Και τα είχα από τόσο μακριά που ήτανε, τα έκανα αγορέ. Ναι, ξεφορτώνεσαι πληροφορία. Οπότε ναι, σίγουρα η ψυχολογία μιλάει. Επίσης ήθελα να σου συμπληρώσω ότι η σωστή διατροφή βοηθάει πάρα πολύ στο να έχεις ένα υγιές μαλλί» είπε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

Για την προσωπική της ζωή, η Σοφία Παυλίδου εξομολογήθηκε: «Δύσκολο δεν είναι τίποτα άμα θέλεις να σου συμβεί. Γιατί τώρα εγώ βρήκα τον άνθρωπο αυτό μετά από 10 χρόνια. Θα ‘λεγε κανείς «πω πω, πολύ δύσκολο της ήτανε». Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήτανε η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση. Όχι πιστεύω ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω, απλά εμένα η ανάγκη μου, μου γεννήθηκε τώρα. Να δεσμευτώ».

σοφια παυλιδου

Σοφία Παυλίδου-Χρήστος Φερεντίνος το 2014/ ndp

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025, η ίδια είχε αποκαλύψει στο Breakfast@Star και στον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο ότι είναι ερωτευμένη. 

«Αγαπώ τη μοναχικότητα γιατί κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω και τις στιγμές που θα είμαι μόνη μου. Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου, για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά» είπε.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ηθοποιός ξεκίνησε την κοινή της ζωή με τον Χρήστο Φερεντίνο το 1999 και το 2004 πραγματοποίησαν θρησκευτικό γάμο. Την ίδια χρονιά έφεραν στον κόσμο τους δίδυμους γιους τους οι οποίοι αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή και των δύο.

Χρήστος Φερεντίνος για το διαζύγιο με τη Σοφία Παυλίδου: Ήταν βελούδινος ο χωρισμός μας, το πόσο πληγωθήκαμε είναι άλλη ιστορία

Ο Χρήστος Φερεντίνος πριν από περίπου ενάμιση χρόνο μίλησε για το διαζύγιό του από τη Σοφία Παυλίδου το 2016, μετά από 12 χρόνια γάμου και δύο παιδιά. Ο παρουσιαστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί.

«Φλερτάρω γενικά αλλά όχι στα σόσιαλ μίντια. Θέλω να βλέπω δίπλα μου τον άλλο που μιλάω. Λαμβάνω και προκλητικά μηνύματα, είναι σύνηθες», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι δεν σκέφτεται να ξαναπαντρευτεί, καθώς θεωρεί πια τον γάμο «ξεπερασμένο».

Σχετικά με τον χωρισμό του με την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου, τον χαρακτήρισε «βελούδινο» και τόνισε πόσο προσπάθησαν να διατηρήσουν τη σχέση τους σε ένα επίπεδο που να μην εκθέτει τις αρνητικές πλευρές τους. «Ήταν βελούδινος ο χωρισμός μας. Στον χωρισμό φαίνεται και η ποιότητα της σχέσης τελικά. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πάντα βελούδινο. Το πόσο πληγώθηκε ο καθένας είναι μια άλλη ιστορία. Το τι βγάλαμε προς τα έξω και το δουλέψαμε, έπρεπε να είναι αυτό, το διαχειριστήκαμε και το βγάλαμε πολιτισμένα, δεν μπορείς να ξεκατινιάζεσαι και να βγάζεις την κακή σου πλευρά», εξήγησε.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι και οι δύο πληγώθηκαν, αλλά η προσέγγισή τους βοήθησε στη διαδικασία. «Με τη Σοφία το δουλέψαμε σε αυτή την κατεύθυνση και μας βοήθησε και εμάς αυτό. Το ότι στεναχωρηθήκαμε, είναι μια αλήθεια», είπε κλείνοντας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top