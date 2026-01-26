In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»

Η Σοφία Παυλίδου έκανε μία δημόσια εμφάνιση και εκεί την «τσάκωσαν» οι δημοσιογράφοι. Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε τόσο για τα μαλλιά της και τη σύνδεση με την ψυχολογία κάθε γυναίκας, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Όπως παραδέχτηκε, βρήκε τον άνθρωπό της, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο από τον επί χρόνια σύντροφο και σύζυγό της, Χρήστο Φερεντίνο.

«Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Όταν μια γυναίκα αλλάζει τα μαλλιά της, έχει να κάνει με τη ψυχολογία της. Και εγώ, όποτε τα είχα κόψει ένα αγορέ κοντό, ήθελα να ξεφορτωθώ πληροφορία, πριν κάποια χρόνια. Πρέπει να έχει μια εικοσαετία τώρα. Και τα είχα από τόσο μακριά που ήτανε, τα έκανα αγορέ. Ναι, ξεφορτώνεσαι πληροφορία. Οπότε ναι, σίγουρα η ψυχολογία μιλάει. Επίσης ήθελα να σου συμπληρώσω ότι η σωστή διατροφή βοηθάει πάρα πολύ στο να έχεις ένα υγιές μαλλί» είπε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

Για την προσωπική της ζωή, η Σοφία Παυλίδου εξομολογήθηκε: «Δύσκολο δεν είναι τίποτα άμα θέλεις να σου συμβεί. Γιατί τώρα εγώ βρήκα τον άνθρωπο αυτό μετά από 10 χρόνια. Θα ‘λεγε κανείς «πω πω, πολύ δύσκολο της ήτανε». Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήτανε η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση. Όχι πιστεύω ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω, απλά εμένα η ανάγκη μου, μου γεννήθηκε τώρα. Να δεσμευτώ».





Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025, η ίδια είχε αποκαλύψει στο Breakfast@Star και στον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο ότι είναι ερωτευμένη.

«Αγαπώ τη μοναχικότητα γιατί κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω και τις στιγμές που θα είμαι μόνη μου. Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου, για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά» είπε.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ηθοποιός ξεκίνησε την κοινή της ζωή με τον Χρήστο Φερεντίνο το 1999 και το 2004 πραγματοποίησαν θρησκευτικό γάμο. Την ίδια χρονιά έφεραν στον κόσμο τους δίδυμους γιους τους οι οποίοι αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή και των δύο.

Χρήστος Φερεντίνος για το διαζύγιο με τη Σοφία Παυλίδου: Ήταν βελούδινος ο χωρισμός μας, το πόσο πληγωθήκαμε είναι άλλη ιστορία

Ο Χρήστος Φερεντίνος πριν από περίπου ενάμιση χρόνο μίλησε για το διαζύγιό του από τη Σοφία Παυλίδου το 2016, μετά από 12 χρόνια γάμου και δύο παιδιά. Ο παρουσιαστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί.

«Φλερτάρω γενικά αλλά όχι στα σόσιαλ μίντια. Θέλω να βλέπω δίπλα μου τον άλλο που μιλάω. Λαμβάνω και προκλητικά μηνύματα, είναι σύνηθες», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι δεν σκέφτεται να ξαναπαντρευτεί, καθώς θεωρεί πια τον γάμο «ξεπερασμένο».

Σχετικά με τον χωρισμό του με την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου, τον χαρακτήρισε «βελούδινο» και τόνισε πόσο προσπάθησαν να διατηρήσουν τη σχέση τους σε ένα επίπεδο που να μην εκθέτει τις αρνητικές πλευρές τους. «Ήταν βελούδινος ο χωρισμός μας. Στον χωρισμό φαίνεται και η ποιότητα της σχέσης τελικά. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πάντα βελούδινο. Το πόσο πληγώθηκε ο καθένας είναι μια άλλη ιστορία. Το τι βγάλαμε προς τα έξω και το δουλέψαμε, έπρεπε να είναι αυτό, το διαχειριστήκαμε και το βγάλαμε πολιτισμένα, δεν μπορείς να ξεκατινιάζεσαι και να βγάζεις την κακή σου πλευρά», εξήγησε.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι και οι δύο πληγώθηκαν, αλλά η προσέγγισή τους βοήθησε στη διαδικασία. «Με τη Σοφία το δουλέψαμε σε αυτή την κατεύθυνση και μας βοήθησε και εμάς αυτό. Το ότι στεναχωρηθήκαμε, είναι μια αλήθεια», είπε κλείνοντας.