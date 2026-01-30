MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;

Αποχωρήσεις και προκρίσεις με έντονα συναισθήματα στον διαγωνισμό

Η διαδικασία για τη συμπλήρωση του παζλ των διαγωνιζομένων στο MasterChef έφτασε σε ένα από τα πιο φορτισμένα της σημεία, με τρεις παίκτες να διεκδικούν τις τελευταίες λευκές ποδιές που οδηγούν στο σπίτι του διαγωνισμού.

Ο Μάριος, η Φιλιώ και ο Μίμης βρέθηκαν μπροστά στους κριτές, γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα θα ήταν αυστηρά συγκριτικό.

Οι κριτές ξεκαθάρισαν από την αρχή πως σε αυτό το στάδιο δεν αρκεί απλώς μια καλή προσπάθεια. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και κάθε πιάτο συγκρίνεται άμεσα με τα υπόλοιπα.

Οι τρεις προσπάθειες που παρουσιάστηκαν δεν ανταποκρίνονταν πλήρως στο επίπεδο που θα περίμενε κανείς σε αυτή τη φάση, γεγονός που έκανε την απόφαση ακόμη πιο δύσκολη.

Η πρώτη λευκή ποδιά της τριάδας κατέληξε στον Μάριο. Μέχρι να ακούσει το όνομά του, η αγωνία του ήταν εμφανής, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν θυμάται να έχει αγχωθεί τόσο πολύ στη ζωή του. Η χαρά και η περηφάνια του ήταν έκδηλες, καθώς εξασφάλισε με τη μαγειρική του την είσοδό του στο MasterChef. Οι κριτές τον συνεχάρησαν, τονίζοντας ωστόσο πως από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο επίπεδο, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα του ανταγωνισμού που τον περιμένει.

Ο Μάριος πήρε τη λευκή ποδιά

Ο Μάριος πήρε τη λευκή ποδιά

Συγκινημένος, ο Μάριος αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στη μητέρα του, που όπως είπε, τον ενθάρρυνε εδώ και χρόνια να κυνηγήσει αυτό το όνειρο. Με ένα θερμό χειροκρότημα, ανέβηκε στον εξώστη, κάνοντας το πρώτο του επίσημο βήμα στο ταξίδι του MasterChef.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Απέμενε όμως μία και τελευταία θέση για το σπίτι. Η Φιλιώ και ο Μίμης στάθηκαν απέναντι από τους κριτές, γνωρίζοντας πως ένας από τους δύο θα αποχωρούσε οριστικά.

Η ένταση ήταν εμφανής, με τους συμπαίκτες τους να παρακολουθούν τη στιγμή με συγκίνηση. Οι κριτές υπενθύμισαν πως από την αρχή της ημέρας είχε ανακοινωθεί μία αποχώρηση και πως αυτή η στιγμή δεν είναι ποτέ εύκολη, ειδικά όταν πρόκειται για παίκτες με ξεχωριστή προσωπικότητα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε: η Φιλιώ θα φορούσε τη λευκή ποδιά και θα εξασφάλιζε την είσοδό της στο σπίτι του MasterChef 10. Η ίδια δήλωσε σοκαρισμένη, καθώς δεν περίμενε να ακούσει το όνομά της, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα επιμονής και προσπάθειας. Οι κριτές της επισήμαναν πως για να προχωρήσει στον διαγωνισμό, θα πρέπει να μαγειρεύει με την ίδια δυναμική που είχε δείξει στις οντισιόν.

Φιλιώ

Φιλιώ

Έτσι, ο Μίμης ήταν εκείνος που αποχαιρέτησε το MasterChef. Με χαμόγελο και θετική διάθεση, μίλησε για την εμπειρία του, ευχαρίστησε όλους και τόνισε πως φεύγει γεμάτος από όσα έζησε.

Οι κριτές τον αποχαιρέτησαν με ιδιαίτερα θερμά λόγια, αναγνωρίζοντας την καλοσύνη, την ενέργεια και το χαμόγελο που έφερνε στον χώρο.

Το παρατεταμένο χειροκρότημα που συνόδευσε την αποχώρησή του έκλεισε μια έντονη βραδιά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των προκρίσεων. Το σπίτι του MasterChef 10 γεμίζει και ο διαγωνισμός μπαίνει πλέον στην πιο σκληρή και απαιτητική του φάση.

Ο Μίμης αποχώρησε αφού δεν κατάφερε να πάρει τη λευκή ποδιά

Ο Μίμης αποχώρησε αφού δεν κατάφερε να πάρει τη λευκή ποδιά
