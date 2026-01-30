Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Τα μηνύματα συμπαράστασης για τον θάνατό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 11:45 Σοφία Παυλίδου: «Έχω βρει τον άνθρωπό μου, αλλά όπως είμαι εγώ σήμερα»
30.01.26 , 11:29 Nova: Σαρώνει στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!
30.01.26 , 11:28 «Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
30.01.26 , 11:12 CUPRA: Δείτε τις νέες τιμές και τα προωθητικά προγράμματα
30.01.26 , 11:09 Στρατιωτικές Σχολές: Εκπαίδευση με κύρος και προοπτικές
30.01.26 , 11:07 Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
30.01.26 , 10:58 Ινδονησία: Τιμώρησαν παράνομο ζευγάρι με 140 βουρδουλιές
30.01.26 , 10:51 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
30.01.26 , 10:39 Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
30.01.26 , 10:06 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
30.01.26 , 10:01 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας
30.01.26 , 09:53 ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των αγώνων με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα
30.01.26 , 09:43 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα!»
30.01.26 , 09:34 BMW Motorrad: Αυτοί είναι οι νέοι συνεργάτες
30.01.26 , 09:05 Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο σωστός κύκλος είναι να αποχαιρετούν τα παιδιά τους γονείς και όχι το ανάποδο» / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολες ώρες διανύει η οικογένεια του Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και στενούς συνεργάτες.

Ο παρουσιαστής βρίσκεται από χθες στο χωριό του, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής. Σήμερα στις 14:00 είναι η κηδεία της μητέρας του, Γραμματκής Αρναούτογλου, η οποία «έσβησε» σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας.

Στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του Νάνσυ Αντωνίου, καθώς και οι συνεργάτες του από τη ραδιοφωνική του εκπομπή. 

Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας του

Μάλιστα, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί η εκπομπή διεκόπη, με σκοπό η παρέα του πρωινού να ταξιδέψει στη Χαλκιδική και να του συμπαρασταθεί την ώρα που θα λέει το τελευταίο «αντίο» στον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο. 

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό της, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανάβασε μία φωτογραφία στο Instagram και ένα συγκινητικό post. 

Πολλοί ήταν οι επώνυμοι που του έγραψαν συλλυπητήρια μηνύματα. 

Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»

Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Θερμά συλλυπητήρια Γρηγόρη, καλό Παράδεισο για τη μανούλα σου 🙏»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Η Δούκισσα Νομικού: «😢 τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια 💔»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Η Μελίνα Ασλανίδου: «Καλό ταξίδι Μανούλα στο φως 🕊️🤍💔Γρήγορη μου 😔💔θερμά συλλυπητήρια».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Η Νατάσα Θεοδωρίδου: «συλλυπητήρια Γρηγόρη μου..❤️»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Ο Σάκης Τανιμανίδης: «Συλλυπητήρια Γρηγόρη. Οι μάνες δεν φεύγουν ποτέ… απλώς ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να μας προσέχουν. ❤️»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Η Αγγελική Νικολούλη: «Γρηγόρη μου τα θερμά μου συλλυπητήρια. Τον βιώνω αυτό το πόνο και καταλαβαίνω πως νιώθεις. Η απώλεια της μάνας δεν ξεπερνιέται. Καλή δύναμη.😢😢💔»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Η Πέγκυ Ζήνα:  «Αχ αδερφούλη μου..😢 ελεύθερη να ναι η ψυχούλα της🙏είναι πολύ περήφανη για σένα…και ήσυχη πια..γι αυτό ξεκουράστηκε..το ίδιο θα σου έλειπε όποτε και να έφευγε..Να τη θυμάσαι με ηρεμια και υγεία για να είναι ανάλαφρη..🙏❤️»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Η Ναταλία Γερμανού: «Γρηγόρη μου τους αφήνουμε να φύγουν αλλά πάντα είναι εδώ. Ολη μου την αγάπη ❤️»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Η Κατερίνα Τσάβαλου: «Συλλυπητήρια Γρηγόρη μου !!! Να ζήσεις και να την έχεις μέσα στην καρδιά σου!!! Ξεκουράστηκε η μανούλα σου💔❤️»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Ενώ η Σμαράγδα Καρύδη, σχολίασε: «🤍🕊️».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Γρηγόρης και Σάκης Αρνατούγλου: Η επιθυμία τους για την κηδεία της μητέρας τους 

Σήμερα θα γίνει η κηδεία της μητέρας των αδελφών Αρναούτογλου, ενώ ο ευρωβουλευτής και μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, αποκάλυψε και την επιθυμία της οικογένειας. Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις», έναν φορέα με σημαντικό κοινωνικό έργο.

Όπως έγραψε ο αδελφός του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας και τα στοιχεία του λογαριασμού για δωρεές, καλώντας όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της με έναν ουσιαστικό τρόπο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΣΑΚΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top