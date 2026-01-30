Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο σωστός κύκλος είναι να αποχαιρετούν τα παιδιά τους γονείς και όχι το ανάποδο» / Βίντεο: Alpha

Δύσκολες ώρες διανύει η οικογένεια του Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και στενούς συνεργάτες.

Ο παρουσιαστής βρίσκεται από χθες στο χωριό του, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής. Σήμερα στις 14:00 είναι η κηδεία της μητέρας του, Γραμματκής Αρναούτογλου, η οποία «έσβησε» σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας.

Στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του Νάνσυ Αντωνίου, καθώς και οι συνεργάτες του από τη ραδιοφωνική του εκπομπή.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί η εκπομπή διεκόπη, με σκοπό η παρέα του πρωινού να ταξιδέψει στη Χαλκιδική και να του συμπαρασταθεί την ώρα που θα λέει το τελευταίο «αντίο» στον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό της, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανάβασε μία φωτογραφία στο Instagram και ένα συγκινητικό post.

Πολλοί ήταν οι επώνυμοι που του έγραψαν συλλυπητήρια μηνύματα.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Θερμά συλλυπητήρια Γρηγόρη, καλό Παράδεισο για τη μανούλα σου 🙏»

Η Δούκισσα Νομικού: «😢 τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια 💔»

Η Μελίνα Ασλανίδου: «Καλό ταξίδι Μανούλα στο φως 🕊️🤍💔Γρήγορη μου 😔💔θερμά συλλυπητήρια».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου: «συλλυπητήρια Γρηγόρη μου..❤️»

Ο Σάκης Τανιμανίδης: «Συλλυπητήρια Γρηγόρη. Οι μάνες δεν φεύγουν ποτέ… απλώς ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να μας προσέχουν. ❤️»

Η Αγγελική Νικολούλη: «Γρηγόρη μου τα θερμά μου συλλυπητήρια. Τον βιώνω αυτό το πόνο και καταλαβαίνω πως νιώθεις. Η απώλεια της μάνας δεν ξεπερνιέται. Καλή δύναμη.😢😢💔»

Η Πέγκυ Ζήνα: «Αχ αδερφούλη μου..😢 ελεύθερη να ναι η ψυχούλα της🙏είναι πολύ περήφανη για σένα…και ήσυχη πια..γι αυτό ξεκουράστηκε..το ίδιο θα σου έλειπε όποτε και να έφευγε..Να τη θυμάσαι με ηρεμια και υγεία για να είναι ανάλαφρη..🙏❤️»

Η Ναταλία Γερμανού: «Γρηγόρη μου τους αφήνουμε να φύγουν αλλά πάντα είναι εδώ. Ολη μου την αγάπη ❤️»

Η Κατερίνα Τσάβαλου: «Συλλυπητήρια Γρηγόρη μου !!! Να ζήσεις και να την έχεις μέσα στην καρδιά σου!!! Ξεκουράστηκε η μανούλα σου💔❤️»

Ενώ η Σμαράγδα Καρύδη, σχολίασε: «🤍🕊️».

Γρηγόρης και Σάκης Αρνατούγλου: Η επιθυμία τους για την κηδεία της μητέρας τους

Σήμερα θα γίνει η κηδεία της μητέρας των αδελφών Αρναούτογλου, ενώ ο ευρωβουλευτής και μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, αποκάλυψε και την επιθυμία της οικογένειας. Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις», έναν φορέα με σημαντικό κοινωνικό έργο.

Όπως έγραψε ο αδελφός του Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας και τα στοιχεία του λογαριασμού για δωρεές, καλώντας όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της με έναν ουσιαστικό τρόπο.