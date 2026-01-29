Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο της μητέρα του

Δύσκολες και φορτισμένες συναισθηματικά είναι οι τελευταίες ώρες για την οικογένεια του Γρηγόρη και του Σάκη Αρναούτογλου, καθώς η μητέρα τους έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους αλλά και στο ευρύ κοινό που παρακολουθεί διαχρονικά την πορεία των δύο αδελφών.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο γνωστός παρουσιαστής αποχαιρέτησε τη μητέρα του με λόγια καρδιάς, περιγράφοντας την αγάπη, την τρυφερότητα και τη μοναδική σχέση που τους ένωνε.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ… Σε ευχαριστώ για όλα…» έγραψε, μεταξύ άλλων, σε ένα κείμενο που προκάλεσε έντονη συγκίνηση και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης από συναδέλφους και θαυμαστές. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για την αγκαλιά της μητέρας του, το χάδι στο μέτωπο και τις στιγμές που θα κρατά για πάντα στη μνήμη του, αποχαιρετώντας την με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Λίγες ώρες αργότερα, ο αδελφός του, Σάκης Αρναούτογλου, προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, ευχαριστώντας δημόσια όλους όσοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης. Παράλληλα, αποκάλυψε την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις», έναν φορέα με σημαντικό κοινωνικό έργο.

«Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας και τα στοιχεία του λογαριασμού για δωρεές, καλώντας όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της με έναν ουσιαστικό τρόπο.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera. Με τρεμάμενη φωνή, ο παρουσιαστής μίλησε για τη μεγαλύτερη απώλεια της ζωής του, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συμπαράσταση και ζητώντας να ακουστεί ένα τραγούδι που αγαπούσε ιδιαίτερα η μητέρα του.

«Όχι, δεν είναι μία απώλεια. Είναι η απώλεια», είπε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το βάθος του πόνου του.