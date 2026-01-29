Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Παρακαλάς να ''φύγει'' ο άνθρωπος που αγαπάς»

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς «έχασε» τη μητέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του.

Ο παρουσιαστής απουσίαζε από το στούντιο και μίλησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του και με «σπασμένη» φωνή, μη μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική φόρτιση είπε πως θέλει να της αφιερώσει ένα τραγούδι το οποίο της άρεσε πολύ και του το αφιέρωνε και η ίδια. Ο λόγος για το «Όλα τα Σ'αγαπώ» του Νότη Σφακιανάκη.

Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του πέθανε έπειτα από δύο χρόνια κατά τα οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Είναι πολύ άσχημο να παρακαλάς να ''φύγει'' ο ανθρωπος που αγαπάς για να ξεκουραστεί» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του - NDP Photo

«Ησύχασε η ψυχή της. Είναι μεγάλη η απώλεια για μένα, ήταν η μάνα μου», είπε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ανέφερε επίσης ότι θα μεταβεί στη Χαλκιδική, καθώς αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία της μητέρας του για τον τόπο ταφής, ενώ γνωστοποίησε πως θα απουσιάσει και από την αυριανή ραδιοφωνική εκπομπή.

Τα συγκινητικά λόγια του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη μητέρα του

«Έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες... ...μετά από μία πάρα πολύ, έτσι, ταλαιπωρημένη περίοδο. Και εντάξει τώρα, όλα τα άλλα δεν είναι της παρούσης να τα εξηγήσω, αλλά... ...η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όποιος το έχει αντιμετωπίσει - και δεν μπορώ να το εξηγήσω - βέβαια αυτή είναι η ζωή, έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς... ...απλά όσο κι αν είσαι έτοιμος, όσο κι αν καμιά φορά είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία, είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις σε σημείο να λες ότι να ηρεμήσει. Δηλαδή ξέρεις, αυτό αν δεν το ζήσει κάποιος που μακάρι να μην το ζήσει κανένας, πραγματικά το λέω αυτό... ...και πάλι ξαναλέω ότι αυτό είναι, αυτός είναι ο σωστός κύκλος. Τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι τ’ ανάποδο. Απλά ήθελα να πω ότι δεν θα μπορέσω εγώ σε αυτά τα παιδιά ούτε σήμερα ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε στο χωριό, στο Πανεπιστημιακό της [Αλεξανδρούπολης;] εκεί στη Χαλκιδική... ...αισθάνομαι τώρα λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και από τη μία λες ΟΚ, ηρέμησε η ψυχή της... ...από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει.

Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια της μάνας... Είναι η απώλεια... Είναι μια στιγμή που... ...ξέρεις, ήταν λίγο γροθιά στο μαχαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω θα... θα βάλω τα κλάματα. Θα 'θελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ... και δύο ήταν τα τραγούδια της αλλά αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Όποτε μπορούσε με άκουγε στο ραδιόφωνο. Μου τ' αφιερωνε ναι, αυτό ήταν το τραγούδι μας.»