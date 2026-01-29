Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Πήγαινε να ξεκουραστείς»

Η σπαρακτική ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram

Πριν από λίγες ώρες, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από ανάρτησή του στα social media, έχασε τη μητέρα του.

Ο γνωστός παρουσιαστής περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, η απώλεια, όπως αναφέρει, είναι τεράστια και εκείνος θρηνεί τον θάνατο της πολυαγαπημένης του μητέρας. 

Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με μία συγκινητική δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram έκανε γνωστή την πολύ δυσάρεστη είδηση, λέγοντας ότι:

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…»

«Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή τη μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες "έπεφτα" σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» 

Πριν από λίγες ώρες, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από ανάρτησή του στα social media, έχασε τη μητέρα του / Φωτογραφία: NDP

Πριν από λίγες ώρες, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από ανάρτησή του στα social media, έχασε τη μητέρα του / Φωτογραφία: NDP

Ο παρουσιαστής, ο οποίος απουσίαζε σήμερα από την πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους συναδέλφους του και μοιράστηκε με τους ακροατές τις δύσκολες στιγμές που περνάει. Όπως ανέφερε εμφανώς συγκινημένος, η μητέρα του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ είπε χαρακτηριστικά ότι: «Ησύχασε η ψυχή της. Είναι μεγάλη η απώλεια για μένα, ήταν η μάνα μου».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του

Επιπρόσθετα, έκανε μία παράκληση στους συνεργάτες του να παίξουν στον αέρα το αγαπημένο τους τραγούδι, το «Όλα τα σ΄αγαπώ» του Νότη Σφακιανάκη.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε δημόσια ότι τελευταία επιθυμία της μαμάς του ήταν να ταφεί στη Χαλκιδική και ότι θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες ως εκεί, ώστε να τιμήσει τη μνήμη και αυτή την επιθυμία της.

Τέλος, ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας τους έκανε στα social media και ο αδελφός του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Σάκης, γράφοντας ότι: «Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή», με τους ακολούθους του να εύχονται τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

