Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα!»

«Πυρετός» γυρισμάτων για το First Dates

30.01.26 , 11:28 «Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
30.01.26 , 11:12 CUPRA: Δείτε τις νέες τιμές και τα προωθητικά προγράμματα
30.01.26 , 11:09 Στρατιωτικές Σχολές: Εκπαίδευση με κύρος και προοπτικές
30.01.26 , 11:07 Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
30.01.26 , 10:58 Ινδονησία: Τιμώρησαν παράνομο ζευγάρι με 140 βουρδουλιές
30.01.26 , 10:51 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
30.01.26 , 10:39 Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
30.01.26 , 10:06 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
30.01.26 , 10:01 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας
30.01.26 , 09:53 ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των αγώνων με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα
30.01.26 , 09:43 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα!»
30.01.26 , 09:34 BMW Motorrad: Αυτοί είναι οι νέοι συνεργάτες
30.01.26 , 09:05 Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
30.01.26 , 09:05 Σίντι Κρόφορντ: Σε άψοψη φόρμα στα 59 της χρόνια - Βόλτα με τον σύζυγό της
30.01.26 , 09:03 Γιατί θεωρείται θαυματουργή η εικόνα της Παναγίας της Τήνου
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;
Νίνα Λοτσάρι: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι H Eθνική Σας Προξενήτρα!»/ Breakfast@Star
Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την πάντα χειμαρρώδη και ειλικρινή Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία μίλησε για το αγαπημένο της First Dates, τον τίτλο της «προξενήτρας» που της έχει αποδοθεί, αλλά και τη σχέση της με την τηλεοπτική δημοσιότητα. Η παρουσιάστρια, σε μια από τις πιο δημιουργικές της φάσεις, δεν δίστασε να απαντήσει με το γνωστό της χιούμορ και την αυτοπεποίθηση που τη διακρίνει.

Η Ζενεβιέβ ξεκίνησε περιγράφοντας την τρέχουσα καθημερινότητά της, η οποία περιστρέφεται γύρω από το εστιατόριο του First Dates. Όπως δήλωσε η ίδια: «Με βρίσκετε σε φάση πάρα πολύ δημιουργική. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα First Dates, περιμένουμε όλους τους ελεύθερους και όλες τις ελεύθερες. Είμαστε σε περίοδο έρωτα».

ζενεβιεβ μαζαρι

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τον ρόλο της οικοδέσποινας στην εκπομπή της, ενώ αποδέχτηκε με ενθουσιασμό τον «τίτλο» που της χάρισε ο δημοσιογράφος και οι τηλεθεατές «Εθνική Προξενήτρα». Όταν ρωτήθηκε αν νιώθει πλέον η εθνική μας προξενήτρα, απάντησε αφοπλιστικά: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα».

GNTM ή First Dates

Σχολιάζοντας την τεράστια επιτυχία που γνωρίζουν τα αποσπάσματα της εκπομπής First Dates στα social media, η Ζενεβιέβ δήλωσε... καθόλου ξαφνιασμένη. Με την εμπειρία της μπροστά από τις κάμερες, θεωρεί τη viral δημοσιότητα μέρος της ταυτότητάς της. «Παιδιά, εγώ γίνομαι viral απ' την πρώτη μέρα που με γνωρίσατε. Δηλαδή, δεν μου κάνει εντύπωση», ανέφερε χαρακτηριστικά στους ρεπόρτερ.

Όταν τέθηκε το δίλημμα «GNTM ή First Dates», η παρουσιάστρια απέφυγε να επιλέξει, δείχνοντας την πίστη της και στα δύο projects που σημάδεψαν την καριέρα της. «Δεν συγκρίνονται, είναι δύο τεράστιες αγάπες και τα δύο», εξήγησε, ενώ στην ερώτηση αν νιώθει «διπλοθεσίτισσα», απάντησε με το εμβληματικό της στυλ: «Forever».

«Μακάρι. Γιατί όχι; Δεν κατάλαβα», είπε όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να αναλάβει και τρίτη εκπομπή, δείχνοντας ότι η ενέργειά της είναι ανεξάντλητη.

Η συνάντηση έκλεισε με μια προσπάθεια των ρεπόρτερ να εκμαιεύσουν κάποια πληροφορία για τον φημολογούμενο γάμο της στενής συνεργάτιδας και φίλης της, Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Εκεί, η Ζενεβιέβ Μαζαρί έδειξε τις ικανότητές της στις... ελιγμούς. Χωρίς να πει ούτε λέξη, ξέσπασε σε γέλια και αποχώρησε από το σημείο, αφήνοντας τις φήμες να αιωρούνται, αλλά προστατεύοντας παράλληλα την Ηλιάνα.

