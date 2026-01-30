BMW Motorrad: Αυτοί είναι οι νέοι συνεργάτες

Με σταθερή δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, η BMW Motorrad Hellas ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τριών νέων εξουσιοδοτημένων επισκευαστών.Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο να βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στους αναβάτες της, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, εξασφαλίζοντας ότι κάθε μοτοσικλέτα BMW απολαμβάνει τη φροντίδα που της αξίζει.

Οι νέοι συνεργάτες που εντάσσονται στο δίκτυο είναι οι παρακάτω:

Σφακιανάκης ΑΕ (Ευρώπης 20 & Δασκάλου Κίτσου – Μαρούσι, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6300700)

Κ. Κατσιούλης ΑΕ (10ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών – Ιωάννινα, Τηλ. Επικοινωνίας: 2651 091064)

Αφοι Ιωαννίδη ΑΕ ( Σταυρός Αμυγδαλεώνα – Καβάλα, Τηλ. Επικοινωνίας: 2510 600000)