Σύντομη δοκιμή του νέου Renault Clio στην Ελλάδα

Η νέα, 6η γενιά του Clio, του απόλυτου γαλλικού best seller, του Νο1 σε πωλήσεις ευρωπαϊκού αυτοκινήτου για το 2025 και πιο δημοφιλούς μοντέλου της Renault, έφτασε και στην ελληνική αγορά.Στην Ελλάδα έγινε η ρπώτη επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Reanult Clio στην Ελλάδα.

Σε ένα βροχερό και ηλιούλουστο περιβαλλον στην συνέχεεια ο κύριος Στήβεν Σύρτης δειευθύνων σύμβουλος της νέας αντιπροσωπείίας Grand Automotive Hellas, της Reanult και Dacia στην Ελλάδα παρουσίασε όλες τις πτυχές του νέου γαλλικού μοντέλου αλλά και ξεδίπλωσε τα σχέδια της εταιρείας. Άλλωστε με τον ίδιιο στο τιμόνι η πορεία των μαρκών σστην χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει απογειωθεί.

Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε έστω για λίγες ώρες το νέο Reanault Clio την ανασχεδιασμένη, νέα, 6η γενιά . Πρώτες εντυπώσεις; Εεντυπωσιακή, ΜΕ νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας. Διαθέτει κινητήρες που επιβεβαιώνουν περισσότερο από ποτέ τον χαρακτηρισμό του ως το πιο οικονομικό μοντέλο στη γκάμα των υβριδικών της Renault.

Στην ευρύχωρη καμπίνα του νέου Renault Clio, η εικόνα της αναβάθμισης είναι εμφανής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3), γεγονός που εξασφαλίζει στον οδηγό μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης.

Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης. Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα (ανάλογα την έκδοση), ενώ αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο (κατά 40χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση) κατώφλι φόρτωσης.



Το νέο Renault Clio προσφέρει επιδόσεις ανώτερου επιπέδου καθώς διατίθεται με τρεις νέους, δυναμικούς κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους και έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες του πλαισίου, καθώς και το φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο του αυτοκινήτου. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B.



Με τον Πάρι Ποντίκα έγκριτο δημοσιογράφο ειδικού τύπου αλλά και ικανότατο σκηνοθέτη, δοκιμάσαμε την έκδοση Full hybrid E-Tech 160hp και οι εντυπώσεις μας ήταν άκρως θετικές. Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160hp αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6ης γενιάς. Αυτό το σύνολο που εξελίχθηκε από την Horse Powertrain, προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης, κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 8,3δλ. βελτιωμένη κατά 1δλ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) και ασυναγώνιστο επίπεδο οικονομίας & αποδοτικότητας. Οι εκπομπές του CO2 δεν ξεπερνούν τα 89g/km (τιμή ρεκόρ), ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9λ/100χλμ. – τιμή μικρότερη από την full hybrid E-Tech έκδοση των 145hp και έως και 40% χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης.

Το νέο Clio full hybrid E-Tech 160hp μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα στις πόλεις και να διανύει, με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χλμ. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh, με νέο σύστημα ψύξης, και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το νέο Clio διαθέτει επίσης τέσσερα προγράμματα οδήγησης (multi-sense), που προσαρμόζουν τη λειτουργία του κινητήριου συνόλου και την υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης. Μεταξύ αυτών, το «smart mode» που προσαρμόζει τις παραμέτρους αυτόματα, ανάλογα το στυλ οδήγησης.



Επιπλέον επιλογές κινητήρων που ικανοποιούν κάθε οδηγική απαίτηση

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2λ. που αποδίδει 115hp – μια πολύ σημαντική βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ένα πολύ οικονομικό και εξαιρετικά γρήγορο και κιβώτιο, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι. Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με τον ίδιο 3κύλινδρο turbo κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC, το οποίο αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.



Εκτός από το αυτόματο χειρόφρενο, το οποίο διατίθεται ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, το νέο Renault Clio διαθέτει περισσότερα, από ποτέ άλλοτε, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Για το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθενται έως και 29 τέτοια συστήματα (ανάλογα την έκδοση), συμπεριλαμβανομένων και αρκετών που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Clio. Μεταξύ αυτών, το Adaptive Cruise Control στον βασικό εξοπλισμό, το Occupant safe exit - Σύστημα ασφαλούς αποβίβασης επιβατών από το όχημα, τα Rear Cross Traffic Alert & Rear Automated Emergency Braking - Προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας & Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων κατά την οπισθοπορεία, hands-free parking και η digital κάμερα οπισθοπορείας.

Παράλληλα, το νέο Renault Clio διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα με κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς τη συμπεριφορά του οδηγού, ώστε να εντοπίσει έγκαιρα τα σημάδια κόπωσης, υπνηλίας ή/και απόσπασης της προσοχής του.



Επίσης, διαθέτει τις λειτουργίες Safety Score και Safety Coach (το οποίο κέρδισε βραβείο καινοτομίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας στη Γαλλία το 2024), που βοηθούν τον οδηγό στον περιορισμό κινδύνου ατυχήματος. Ένα άλλο σύστημα, το Safety Monitor, είναι πλέον διαθέσιμο ως widget στον πίνακα ελέγχου, εμφανίζοντας σύντομα μηνύματα κειμένου και παρέχοντας ασφαλέστερη ανάγνωση από τον οδηγό.

Το νέο Renault Clio είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από €20.900 (τιμή με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος των €500), ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.



Μοντέλο / Έκδοση / Ανώτατη Προτειν/νη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ)

evolution TCe 115 20.900 € με προωθητική ενέργεια €500

techno TCe 115 22.900 €

evolution TCe 115 EDC 21.900 € με προωθητική ενέργεια €1.300

techno TCe 115 EDC 24.700 €

evolution full hybrid E-Tech 160 24.900 €

techno full hybrid E-Tech 160 25.900 €

esprit Alpine full hybrid E-Tech 160 28.000 €

