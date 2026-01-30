Θεσσαλονίκη: Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής για την άτυχη 42χρονη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των δύο γυναικών, οι οποίες φέρεται να άφησαν την τελευταία τους πνοή σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Ένας 52χρονος, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μία από αυτές. Για τις δύο γυναίκες είχε εκδοθεί Silver Alert. Πρόκειται για την 46χρονη Μαρία και την 42χρονη Ευρυδίκη.

Η 46χρονη Μαρία και η 42χρονη Ευρυδίκη

Η 46χρονη Μαρία φέρεται να έχασε τη ζωή της από ασφυξία με την εμπλοκή του 52χρονου και ακόμη ενός άνδρα 50 ετών. Σύμφωνα με τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο, αφού δολοφόνησαν την άτυχη Μαρία, την πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων.

Η δεύτερη γυναίκα, η 42χρονη Ευρυδίκη, εντοπίστηκε νεκρή σε προχωρημένη σήψη στο δώμα της πολυκατοικίας. Η σορός της βρέθηκε τυλιγμένη σε χαλί και καλυμμένη με χλωρίνη και ασβέστη, προκειμένου να καλυφθεί η δυσοσμία. Ωστόσο, ο 52χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατό της. Όπως υποστηρίζει ο συγκεκριμένος άνδρας, η γυναίκα πέθανε στον ύπνο της μετά από χρήση ναρκωτικών, στο υπόγειο διαμέρισμα. Αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, ισχυρίζεται ότι πανικοβλήθηκε και μετέφερε τη σορό της στο δώμα, όπου την τύλιξε με χαλί.

Η Ευριδίκη ζούσε στο Βελβεντό Κοζάνης από όπου έφυγε για να σπουδάσει.

Μαρτυρίες για τις δύο γυναίκες που φέρεται να δολοφονήθηκαν στη Θεσσαλονίκη / Αλήθειες με τη Ζήνα

Για την υπόθεση συνελήφθησαν κατόπιν ενταλμάτων οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, με τις κατηγορίες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση - Ενδείξεις για δεύτερη σορό στο οίκημα της Θεσσαλονίκης

Ο Γιώργος Σόμπολος, ο οποίος είχε κάνει και επιτόπια έρευνα στο σπίτι της Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις στις «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Όπως είπε, οι αστυνομικοί αλλά και η ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, πιθανολογούν πως πρόσφατα εκεί υπήρχε σορός. «Δεν εννοούμε τη σορό η οποία βρέθηκε στο δώμα του τετάρτου ορόφου, μιλάμε για άλλη σορό», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής για την 42χρονη Ευρυδίκη που βρέθηκε τυλιγμένη σε χαλί στο δώμα

Δολοφονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής για την 42χρονη Ευρυδίκη, η σορός της οποίας βρέθηκε τυλιγμένη σε χαλί στο δώμα της πολυκατοικίας / Οι πληροφορίες του Γιώργου Σόμπολου στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Σχετικά με την ιατροδικαστική στην 42χρονη γυναίκα η σορός της οποίας βρέθηκε στο δώμα του τέταρτου ορόφου, η ιατροδικαστής, φέρεται να διαπίστωσε εξάρθρωση αυχενικών σπονδύλων. Φαίνεται πως κάποιος πέρασε το χέρι του στον λαιμό της και την έπνιξε. Στο σώμα είχε επέλθει προχωρημένη σήψη. Ένα άλλο στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, είναι ότι η σορός της άτυχης γυναίκας φέρεται να είχε μεταφερθεί σε διάφορα σημεία.

Έτσι, αν και ο 52χρονος, είπε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα που βρέθηκε στο δώμα, πέθανε μετά από χρήση ναρκωτικών, τώρα τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η 42χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε.

«Και μην ξεχνάμε ότι ο 52χρονος έχει ήδη ομολογήσει ότι έχει δολοφονήσει την 46χρονη Μαρία, με τη βοήθεια του συνεργού του, αφού η γυναίκα αυτή, κατά δήλωσή του, φαίνεται να πέθανε την ώρα σεξουαλικής πράξης και στη συνέχεια εναπέθεσαν το σώμα της μέσα σε κάδο απορριμμάτων», σημείωσε ο Γιώργος Σόμπολος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 52χρονος να εμπλέκεται και σε άλλες ανθρωποκτονίες ή εξαφανίσεις, καθώς εντοπίστηκαν πολλά γυναικεία ρούχα μέσα στο συγκεκριμένο οίκημα.