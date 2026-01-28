Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με δύο νεκρές γυναίκες - Άνδρας ομολόγησε για τη μία

«Μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο και τη σκότωσα», είπε

52χρονος δολοφόνησε 46χρονη. Νεκρή και μια 42χρονη στο ίδιο κτίριο / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη δολοφονία δύο γυναικών συνελήφθη ένας 52χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τη μία από αυτές. 

Θύματα η 46χρονη Μαρία, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης και η 42χρονη Ευρυδίκη, που είχε δώσει τελευταίο σημάδι ζωής τον Ιούλιο του 2025. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος προσήχθη και υποστήριξε ότι τον Οκτώβριο του 2024, στο υπόγειο του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν με την 46χρονη, την οποία σκότωσε κλείνοντάς το στόμα της, επειδή, όπως είπε, μιλούσε δυνατά στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια, όπως ομολόγησε, πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Νεκρές γυναίκες στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Και δεύτερη νεκρή γυναίκα βρέθηκε στο σπίτι του

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην ίδια πολυκατοικία, οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε έλεγχο στον τέταρτο όροφο, όπου εντόπισαν στο δώμα ένα δεύτερο πτώμα. Η σορός βρέθηκε τυλιγμένη σε χαλί και βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ουσιαστικά σκελετοποιημένο σώμα.

Πρόκειται για 42χρονη γυναίκα, για τον θάνατο της οποίας ο 52χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή. Όπως υποστηρίζει, η γυναίκα βρισκόταν μαζί του στο υπόγειο διαμέρισμα, όταν έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε στον ύπνο της. Αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, ισχυρίζεται ότι πανικοβλήθηκε και μετέφερε τη σορό στο δώμα, όπου την τύλιξε με χαλί.

Θρίλερ με δύο νεκρές γυναίκες στη Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την επιτυχημένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», καθώς αναζητούσαν τη 46χρονη γυναίκα. 

Τώρα οι αρχές ψάχνουν και έναν φίλο του κατηγορούμενου, ηλικίας 50 ετών, για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση. 

 

