Υποχρεωτική η αποστολή στοιχείων δανείων από τους servicers στην ΑΑΔΕ

Με απόφαση του Διοικητή της Γ. Πιτσιλή

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις διαβίβασης στοιχείων προς τη φορολογική διοίκηση από πιστωτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς. 

Σύμφωνα με την απόφαση, στους φορείς που υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ προστίθενται πλέον και οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Οι συγκεκριμένες εταιρίες θα διαβιβάζουν αναλυτικά δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη των δανείων, τις καταβολές κεφαλαίου και τόκων, καθώς και λοιπές πληροφορίες κρίσιμες για τον έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

