Μόλις επέστρεψε από τις καλοκαιρινές της διακοπές, η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της και στη συνέχεια ετοίμασε ξανά βαλίτσες.

Η παρουσιάστρια δεν αφήνει τίποτα κρυφό από τους διαδικτυακούς της φίλους, τους οποίους κι ενημέρωσε, μέσα από σχετικές αναρτήσεις, ότι τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στη Βαρκελώνη.

Τα κτίρια του Αντόνι Γκαουντί φαίνεται πως έχουν εντυπωσιάσει τη Σίσσυ Χρηστίδου, μιας και δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που ταξιδεύει στη Βαρκελώνη. Στην προηγούμενη επίσκεψή της, μάλιστα, συνάντησε από κοντά τον παίκτη της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο όνειρο των γιων της.

Η ίδια δε διευκρινίζει με ποιον κάνει βόλτες στα σοκάκια της ισπανικής πόλης αυτές τις μέρες. Αντίθετα, δημοσιεύει φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει ολομόναχη, δείχνοντας πιο ανανεωμένη και χαρούμενη από ποτέ, λίγες μέρες πριν μπει ξανά στους απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεοπτικής καθημερινότητας.

Στα στιγμιότυπα, αναμφίβολα την παράσταση «κλέβει» το outfit της, ένα σκούρο μπλε σύνολο, συνδυασμένο με λευκά sneakers, αέρινα μαλλιά και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Βαρκελώνη

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν προβλέπεται ξεχωριστή για τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία, μετά από αρκετά χρόνια, επιστρέφει στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι», που μέχρι πρότινος προβαλλόταν κάθε Σαββατοκύριακο στο Mega.