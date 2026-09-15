Χαλκιδική: Άγριο ζώο επιτέθηκε σε 5χρονο - Άγνωστο αν ήταν τσακάλι ή λύκος

Έχει σημειωθεί και άλλη επίθεση

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Ραφαήλ Γεωργιάδης)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παιδί 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στη Χαλκιδική και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.
  • Το Δασαρχείο Πολυγύρου ενημερώθηκε και αναζητά το ζώο, που δεν έχει προσδιοριστεί αν είναι τσακάλι ή λύκος.
  • Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης ανησυχεί για την αύξηση των επιθέσεων από άγρια ζώα.
  • Δύο ημέρες πριν, 55χρονος δέχθηκε επίσης επίθεση στην ίδια περιοχή και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.
  • Η Κ.Ο.ΜΑ.Θ. ζητά καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων για την προστασία των πολιτών.

Επίθεση από άγριο ζώο δέχθηκε ένα παιδί περίπου 5 ετών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής

Το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. 

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εντοπισμού του ζώου. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν είναι τσακάλι ή λύκος.  

Την επίθεση έκανε γνωστή η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ.), εκφράζοντας την ανησυχία της για το περιστατικό. 

Σύμφωνα με την Κ.Ο.ΜΑ.Θ., στην παραλία της ευρύτερης περιοχής, πριν από δύο ημέρες, ένας 55χρονος δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο. Τραυματίστηκε στον αυχένα και χρειάστηκε να μεταβεί για ιατρική περίθαλψη. 

Η Κ.Ο.ΜΑ.Θ. εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του παιδιού και τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά επαφής ανθρώπων με άγρια ζώα στη χώρα μας. 

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