Επίθεση από άγριο ζώο δέχθηκε ένα παιδί περίπου 5 ετών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εντοπισμού του ζώου. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν είναι τσακάλι ή λύκος.

Την επίθεση έκανε γνωστή η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ.), εκφράζοντας την ανησυχία της για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την Κ.Ο.ΜΑ.Θ., στην παραλία της ευρύτερης περιοχής, πριν από δύο ημέρες, ένας 55χρονος δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο. Τραυματίστηκε στον αυχένα και χρειάστηκε να μεταβεί για ιατρική περίθαλψη.

Η Κ.Ο.ΜΑ.Θ. εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του παιδιού και τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά επαφής ανθρώπων με άγρια ζώα στη χώρα μας.