Ζωγράφου: Έκαψαν το αυτοκίνητο αντιδημάρχου - Βίντεο ντοκουμέντο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εμπρηστική επίθεση κατά του αυτοκινήτου αντιδημάρχου Ζωγράφου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας ολοσχερή καταστροφή του οχήματος.
  • Δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά πλησίασαν την πολυκατοικία και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας αναφλεγόμενο μπουκάλι.
  • Η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές σε δύο μηχανές και στην είσοδο της πολυκατοικίας.
  • Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης και εξετάζεται από τις Αρχές για στοιχεία των δραστών.
  • Δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ εξετάζεται αν ο αντιδήμαρχος ήταν ο αποκλειστικός στόχος.

Εμπρηστική επίθεση με στόχο αντιδήμαρχο του Δήμου Ζωγράφου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Λουλουδιών, με το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται ολοσχερώς και δύο μηχανές να υφίστανται ζημιές. Η φωτιά επεκτάθηκε και στην είσοδο της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:00 δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πλησίασαν την πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης.

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Βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγράψει καρέ καρέ τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στου Ζωγράφου.

Εμπρηστική επίθεση σε πιλωτή πολυκατοικίας στου Ζωγράφου

Εμπρηστική επίθεση σε πιλωτή πολυκατοικίας στου Ζωγράφου

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένα από τα δύο άτομα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσέγγισαν την πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών. Ο δράστης πλησιάζει το σταθμευμένο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου και, σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό, χρησιμοποιεί πλαστικό μπουκάλι με στουπί, το οποίο έχει προηγουμένως αναφλεγεί.

Στη συνέχεια, φαίνεται να βάζει φωτιά στο όχημα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και στις δύο μηχανές που ήταν σταθμευμένες απέναντι.

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Το βίντεο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς μπορεί να δώσει στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών, την ώρα της επίθεσης και τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν και αποχώρησαν από το σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας, είπε επίσης στην αστυνομία ότι ο ένας από τους δύο δράστες παρέμεινε σε απόσταση, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Ο αντιδήμαρχος βρισκόταν μέσα στο σπίτι του όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά. Η έξοδος από την πολυκατοικία ήταν δύσκολη εξαιτίας των φλογών και των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική.

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Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ η πρόσοψη μαύρισε από τους καπνούς.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο εντοπίστηκε ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη. 

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της ενέργειας. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν ο αντιδήμαρχος ήταν ο αποκλειστικός στόχος.

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