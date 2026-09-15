Τον γιατρό, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τη σύζυγό του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γνώριζε ο υπουργός Μετανάστευσης και πρώην υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο Action24 γνωρίστηκαν το 2016, όταν ο ίδιος αντιμετώπιζε το σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του και πήρε τις συμβουλές του ως παθολόγου – αιματολόγου.

«Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο συγκεκριμένος, ο οποίος δε μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα, απλά έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω. Η περιπέτεια της υγείας μου ήταν το 2016. Αυτά με τα μηχανήματα είναι αργότερα», είπε ο κ. Πλεύρης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν του ανέφερε ποτέ τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Όπως πρόσθεσε, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί, ωστόσο ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και δεν είχαν κάποια επικοινωνία.

Αναφερόμενος στην υπόθεση και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από την έρευνα, ο υπουργός σημείωσε ότι όσοι εμπλέκονται θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το εάν έγιναν οι προβλεπόμενοι και σωστοί έλεγχοι.

«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, τονίζοντας ότι η ουσία της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές συνθήκες και στους ελέγχους που έγιναν.

Ο υπουργός θέλησε επίσης να διαψεύσει όσα ακούστηκαν για τη συμμετοχή του σε ένα συνέδριο, στο οποίο είχε πάρει μέρος και η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία. Ήταν υβριδικό το συνέδριο. Κάναμε τις τοποθετήσεις μας και μετά μίλησαν 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ και περίπου 20 γιατροί από το εξωτερικό», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν έγιναν σωστά οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ποιοι έχουν ευθύνη, χωρίς η συζήτηση να μετατοπίζεται στις κοινωνικές ή τηλεφωνικές επαφές μεταξύ προσώπων.

«Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Να λογοδοτήσουμε αν κάναμε ή δεν κάναμε σωστούς ελέγχους ή όχι, αλλά όχι αν μιλάμε κοινωνικά ή αν μιλήσαμε στο τηλέφωνο», είπε.