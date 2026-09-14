Η συγγνώμη του Άδωνι Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη

Τι είπε για «προσωπική ευθύνη» των ασθενών στην επιλογή γιατρού

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Πολιτικη
Συγγνώμη στην οικογένεια Μαζωνάκη από τον Άδωνι Γεωργιάδη (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη για την αποτυχία του συστήματος να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Αναγνώρισε την προσωπική ευθύνη των ασθενών στην επιλογή γιατρού και τόνισε τα κενά στους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
  • Ανακοίνωσε τη δημιουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για κέντρα θεραπειών μακροζωίας και νέο πλαίσιο για παραπλανητικές διαφημίσεις.
  • Η συζήτηση για τη λειτουργία του ιατρείου και τους ελέγχους του ΙΣΑ προήλθε μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται και σήμερα για το πλαίσιο λειτουργίας του ιατρείου στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και τους αναποτελεσματικούς, εκ των πραγμάτων, ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη 

Σήμερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του ασθενούς, αλλά παράλληλα ζήτησε και συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη. 

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O A. Γεωργιάδης μίλησε και για «προσωπική ευθύνη» των ασθενών στην επιλογή γιατρού

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα  σχετικά με τη συζήτηση για τους περίφημους ελέγχους του ΙΣΑ, τις προϋποθέσεις και την αποτελεσματικότητα, σήμερα ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε τα κενά του συστήματος. Υπογράμμισε, όμως, σε πρωινή του συνέντευξη ότι «υπάρχει και ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης όλων μας», δηλαδή και των ασθενών για τους γιατρούς που επιλέγουν. «Όταν σου λέει κάποιος ότι θα σου καθαρίσει το αίμα, δεν το τρως αμάσητο», είπε χαρακτηριστικά. 

Μαζωνάκης: Ράκος η αδελφή του, Μαρία - Kατέρρευσε πάνω στο φέρετρο

Η συγγνώμη Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη 

Πάντως, ο κ. Γεωργιάδης, πριν πάει στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας πήγε στο Τρίτο Νεκροταφείο και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη για το γεγονός ότι «το σύστημα δεν προστάτευσε τον δημοφιλή καλλιτέχνη από απατεώνες», όπως είπε. 

Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

Ο κ. Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει μια νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή για κέντρα που προσφέρουν θεραπείες μακροζωίας, αλλά και νέο πλαίσιο για τις παραπλανητικές διαφημίσεις. 

Άδωνις Γεωργιάδης στο Star: Έρχεται νέο πλαίσιο για τα ιατρεία «μακροζωίας»

Όπως παρατήρησε πάντως ο πολιτικός αναλυτής του Star, βεβαίως, όλα αυτά γίνονται κατόπιν εορτής και αφού ο θάνατος ενός επώνυμου ασθενούς άνοιξε τη σχετική συζήτηση… 
 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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