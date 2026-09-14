Μεγάλη συζήτηση γίνεται και σήμερα για το πλαίσιο λειτουργίας του ιατρείου στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και τους αναποτελεσματικούς, εκ των πραγμάτων, ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη

Σήμερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του ασθενούς, αλλά παράλληλα ζήτησε και συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη.

O A. Γεωργιάδης μίλησε και για «προσωπική ευθύνη» των ασθενών στην επιλογή γιατρού

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα σχετικά με τη συζήτηση για τους περίφημους ελέγχους του ΙΣΑ, τις προϋποθέσεις και την αποτελεσματικότητα, σήμερα ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε τα κενά του συστήματος. Υπογράμμισε, όμως, σε πρωινή του συνέντευξη ότι «υπάρχει και ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης όλων μας», δηλαδή και των ασθενών για τους γιατρούς που επιλέγουν. «Όταν σου λέει κάποιος ότι θα σου καθαρίσει το αίμα, δεν το τρως αμάσητο», είπε χαρακτηριστικά.

Η συγγνώμη Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη

Πάντως, ο κ. Γεωργιάδης, πριν πάει στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας πήγε στο Τρίτο Νεκροταφείο και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη για το γεγονός ότι «το σύστημα δεν προστάτευσε τον δημοφιλή καλλιτέχνη από απατεώνες», όπως είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει μια νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή για κέντρα που προσφέρουν θεραπείες μακροζωίας, αλλά και νέο πλαίσιο για τις παραπλανητικές διαφημίσεις.

Όπως παρατήρησε πάντως ο πολιτικός αναλυτής του Star, βεβαίως, όλα αυτά γίνονται κατόπιν εορτής και αφού ο θάνατος ενός επώνυμου ασθενούς άνοιξε τη σχετική συζήτηση…

