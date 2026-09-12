Μόνο ψύχραιμα δεν αντέδρασαν οι Τούρκοι, βλέποντας τον Κυριακο Μητσοτάκη να επισκέπτεται το Καστελόριζο. Προκάλεσαν με μαχητικα στον αέρα, ενώ ξέφυγαν τελείως στα κανάλια και τις εφημερίδες τους.

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet χαρακτήρισε «προεκλογικό σόου» την επίσκεψη του πρωθυπουργού, γράφοντας: «Μέχρι τώρα δεν ερχόταν, ξαφνικά έρχεται». Ο Έλληνας πρωθυπουργός «ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας», έλεγαν αναλυτές στο CNN Türk.

Μάλιστα, το μεσημέρι, αμέσως μετά τις πρωινές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανήρτησαν και χάρτη στο site του CNN Türk που δείχνει ότι το Καστελόριζο απέχει 580 χλμ από την ηπειρωτική ελλάδα και 2.100 μέτρα από τις τουρκικές ακτές, για να «πείσουν» ότι είναι «λογικό» που επιχειρούν να το γκριζάρουν.

Τα προεόρτια ξεκίνησαν από την Παρασκυεή, αφού σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F16 και δύο αερομαχίες στον αέρα του Αιγαίου! Σήμερα σημειώθηκαν 5 παραβιάσεις από μη επανδρωμένα.

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