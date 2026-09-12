Τουρκικός παροξυσμός για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Τουρκικά ΜΜΕ την αποκάλεσαν «προεκλογικό σόου»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο προκάλεσε έντονη αντίδραση στην Τουρκία.
  • Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet χαρακτήρισε την επίσκεψη «προεκλογικό σόου».
  • Αναλυτές στο CNN Türk δήλωσαν ότι ο Μητσοτάκης «ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας».
  • Σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις από τουρκικά F16 και 5 από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον αέρα του Αιγαίου.
  • Η Τουρκία επιδιώκει να «γκριζάρει» το Καστελόριζο, επικαλούμενη την απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Μόνο ψύχραιμα δεν αντέδρασαν οι Τούρκοι, βλέποντας τον Κυριακο Μητσοτάκη να επισκέπτεται το Καστελόριζο. Προκάλεσαν με μαχητικα στον αέρα, ενώ ξέφυγαν τελείως στα κανάλια και τις εφημερίδες τους.

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Κλείνουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα»

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet χαρακτήρισε «προεκλογικό σόου» την επίσκεψη του πρωθυπουργού, γράφοντας: «Μέχρι τώρα δεν ερχόταν, ξαφνικά έρχεται». Ο Έλληνας πρωθυπουργός «ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας», έλεγαν αναλυτές στο CNN Türk

Τουρκικός παροξυσμός για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Μάλιστα, το μεσημέρι, αμέσως μετά τις πρωινές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανήρτησαν και χάρτη στο site του CNN Türk που δείχνει ότι το Καστελόριζο απέχει 580 χλμ από την ηπειρωτική ελλάδα και 2.100 μέτρα από τις τουρκικές ακτές, για να «πείσουν» ότι είναι «λογικό» που επιχειρούν να το γκριζάρουν. 

Τα προεόρτια ξεκίνησαν από την Παρασκυεή, αφού σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F16 και δύο αερομαχίες στον αέρα του Αιγαίου! Σήμερα σημειώθηκαν 5 παραβιάσεις από μη επανδρωμένα. 

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