Μίλτος Τεντόγλου: Στην πρώτη θέση του Ultimate Championship

Με άλμα στα 8.35μ.

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Μίλτος Τεντόγλου
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Με άλμα στα 8.35μ. ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος εις μήκος στην πρεμιέρα του Ultimate Championship της World Athletics, στη Βουδαπέστη.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, ήθελε να ολοκληρώσει τη σεζόν με την πρώτη θέση στο Ultimate Championship και τα κατάφερε! Το ειδικό τρόπαιο για την πρώτη θέση είναι  150.000 δολάρια, ποσό που θα... εισπράξει ο τεράστιος Μίλτος Τεντόγλου.

Μίλτος Τεντόγλου

Με άλμα στα 8.35μ. ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος εις μήκος στην πρεμιέρα του Ultimate Championship / Φωτογραφίες Eurokinissi (Αντώνης Νικολόπουλος)

Ultimate Championship: Πρώτη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.35μ.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.34μ. στο 4ο άλμα, ενώ τρίτος ήταν ο Σιμόν Εχάμερ με 8.07μ.

Μετά το 8.16μ. στο πρώτο άλμα του, αξιοποίησε την άπνοια στο δεύτερο για να «πετάξει» στα 8.35 και να δοκιμάσει ως πρώτος στην 3η προσπάθειά του. Σε τρίτη προσπάθεια, στο Ultimate Championship, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι έξι πρώτοι της κατάταξης μετά από τα δύο πρώτα άλματα. Σε 3η προσπάθεια πήγαν οι Tεντόγλου (8.35μ.), Σαραμπογιούκοφ (8.09μ.), (Εχάμερ 8.07μ.), Ανβάροφ (7.94μ.), Γκέιλ (7.72μ.) και Μπαλντέ (7.70μ.). 

Άλμα Μίλτος Τεντόγλου

Ο Τεντόγλου είχε επίδοση 8.27 στην 3η προσπάθεια, αλλά πάντως χάρη στο 8.35μ. βρέθηκε στην πρώτη τετράδα που βάσει κανονισμών έχει δικαίωμα να επιχειρήσει ένα 4ο και τελευταίο άλμα στη διοργάνωση. Αντίπαλοί του ήταν οι Σαραμπογιούκοφ με 8.17μ., Εχάμερ με 8.07μ. και Ανβάροφ 7,94μ. 

Στο 4ο άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν όμως άκυρος. Η αγωνία μεγάλωνε ως προς τις επιδόσεις των άλλων τριών με τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ να κάνει άλμα στα 8.34μ. και να περνά στη 2η θέση της κατάταξης. Ο Σίμον Εχάμερ ήταν άκυρος στο 4ο άλμα του όπως και ο Ανβάρ Ανβάροφ.... o Τεντόγλου θα έγραφε το όνομά του ως ο πρώτος νικητής στο άλμα εις μήκος στην Ιστορία της διοργάνωσης Ultimate Championship.

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ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
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