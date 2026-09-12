Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί, μετά από συμβάν σε πισίνα

Άγνωστες οι συνθήκες του περιστατικού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 4χρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από περιστατικό σε πισίνα στην Ανάβυσσο.
  • Το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα το μεσημέρι του Σαββάτου, οι συνθήκες του τραυματισμού του παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο.
  • Η ιατρική φροντίδα που λαμβάνει είναι άμεση και κρίσιμη.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα το μεσημέρι του Σαββάτου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και οι διασώστες παρέλαβαν το παιδί εν ζωή. Ακολούθησε άμεση διακομιδή του στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου εισήχθη για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια του τραυματισμού του 4χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση.

 

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