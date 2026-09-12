Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα το μεσημέρι του Σαββάτου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και οι διασώστες παρέλαβαν το παιδί εν ζωή. Ακολούθησε άμεση διακομιδή του στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου εισήχθη για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια του τραυματισμού του 4χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση.