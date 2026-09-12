Φωτιά τώρα στις Λεύκες Πάρου - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στις Λεύκες Πάρου το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
  • Στο σημείο επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.
  • Εχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσταση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

 

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