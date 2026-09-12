Φωτιά τώρα στις Λεύκες Πάρου - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην κατάσταση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες, 3 οχήματα, 4 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026