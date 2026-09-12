Μαζωνάκης: Κηλίδες αίματος & «παραπλάνηση» του ΙΣΑ - Τι έδειξε ο έλεγχος

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε επιβάλλει πρόστιμο 73.000 στο ιατρείο

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/9/2026)

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Σοβαρά ευρήματα προέκυψαν από τον επανέλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ είχε πάει για θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σημαντικές αποκαλύψεις έκανε η Πολυτίμη Λεονάρδου, μέλος του ΙΣΑ και επικεφαλής της επιτροπής που πραγματοποίησε τον έλεγχο.

Η ίδια περιέγραψε, μιλώντας στον SKAI, λεπτομερώς τις διαπιστώσεις της επιτροπής, η οποία βρέθηκε στο ιατρείο μαζί με τις διωκτικές αρχές. Όπως ανέφερε, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μηχανήματα που είχαν προηγουμένως ζητηθεί να απομακρυνθούν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που σε προηγούμενο έλεγχο δεν υπήρχε.

«Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διωκτικές αρχές και είμαι η γιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα», ανέφερε η κ. Λεονάρδου, εξηγώντας ότι από τον έλεγχο προέκυψε πως η συσκευή είχε λειτουργήσει και ότι οι χρόνοι που καταγράφηκαν δεν συμφωνούσαν με τους ισχυρισμούς των γιατρών. 

Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του και τα ψηφιακά ευρήματα στο ιατρείο

Σύμφωνα με την ίδια, στο μηχάνημα υπήρχε καταγραφή που έδειχνε έναρξη διαδικασίας στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν και «κάποιες κηλίδες αίματος» καθώς και «μια γόπα από τσιγάρο».

«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς», ανέφερε επίσης Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε εισηγηθεί να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης και της είχε επιβληθεί πρόστιμο 73.000.

Θάνατος Μαζωνάκη: Μηχανήματα κρυμμένα και απουσία βασικών ελέγχων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η επικεφαλής της επιτροπής και στα μηχανήματα που είχαν εντοπιστεί κατά τον επανέλεγχο. Όπως είπε, το παλαιότερο μηχάνημα φυγοκέντρησης, για το οποίο είχε ζητηθεί να απομακρυνθεί, βρέθηκε «κρυμμένο σε μια ντουλάπα».

Παράλληλα, όπως περιέγραψε, εντοπίστηκε και άλλο μηχάνημα, «κρυμμένο κάτω από ένα φελιζόλ», το οποίο ο γιατρός του ιατρείου υποστήριξε ότι ήταν νέας τεχνολογίας.

Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν, σύμφωνα με την κ. Λεονάρδου, τα στοιχεία που αφορούσαν τους φακέλους των ασθενών. «Άνοιξαν φακέλους, ντοσιέ. Δεν υπήρχε σε κανέναν ασθενή καρδιογράφημα», είπε, προσθέτοντας ότι η ίδια ρώτησε εάν γινόταν καρδιολογικός έλεγχος και έλαβε αρνητική απάντηση.

Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία», λέει η Δημογλίδου

Η ίδια υπογράμμισε τη σοβαρότητα της απουσίας προεπεμβατικού ελέγχου, καθώς η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξωσωματική διαδικασία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. «Αυτές είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία όπου υπάρχει η κατάλληλη ομάδα ιατρών για το τυχόν επείγον. Και επίσης μια μονάδα ΜΕΘ και μια δυνατότητα διασωλήνωσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν υπήρχε όνομα ασθενούς» – Τι διαπίστωσε η επιτροπή

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα αφορά την καταγραφή των ασθενών στο ίδιο το μηχάνημα. Όπως ανέφερε η κ. Λεονάρδου, δεν υπήρχαν ονόματα ασθενών στις καταγραφές. «Εγώ τον ξέρω τον ασθενή. Αυτή ήταν η απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την ίδια, δεν υπήρχε ούτε το απαιτούμενο ιατρικό ιστορικό που θα έπρεπε να προηγείται μιας τέτοιας διαδικασίας. «Ένας σοβαρός επιστήμονας γιατρός πρέπει να έχει ένα ιστορικό καταγεγραμμένο με πρόσφατες εξετάσεις και μετά να πάει στο επόμενο βήμα για τον ασθενή του», υπογράμμισε.

Mαζωνάκης: Πότε και τι ώρα θα γίνει η κηδεία του

Η κ. Λεονάρδου ανέφερε επίσης ότι ο ΙΣΑ είχε πραγματοποιήσει προηγούμενους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, χωρίς τότε να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Όπως εξήγησε, ο Σύλλογος είχε ενημερωθεί για συγκεκριμένα μηχανήματα και είχε ζητήσει την απομάκρυνσή τους, όμως η εξέλιξη των γεγονότων προηγήθηκε του επόμενου ελέγχου.

«Δυστυχώς μας πρόλαβαν τα γεγονότα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βρίσκεται στη διάθεση των αρχών για κάθε περαιτέρω συνδρομή στην έρευνα.

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