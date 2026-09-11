Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος θα γίνει η εξόδιος ακολουθεία και μετά η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων, όπου θα γίνει η ταφή.

Η είδηση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη που όλοι έχουμε κλάψει, χαρεί και ξαναερωτευτεί με τα τραγούδια του σόκαρε τους πάντες καθώς ήταν εντελώς αιφνίδιος.

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο τραγουδιστής το απόγευμα της Τετάρτης υπέστη ανακοπή ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως την έπαθε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η είδηση εκτός από θλίψη και πόνο, προκάλεσε και πολλά ερωτήματα καθώς το συγκεκριμένο ιατρείο, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του» τόνισε ο Υπουργός Υγείας μέσα από την προσωπική του σελίδα στο X.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν και είναι υπό κράτηση.