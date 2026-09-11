Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

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Πηγή: Φωτογραφία pexels

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 θα πληρωθούν σε δύο φάσεις από τον e-ΕΦΚΑ.
  • Η πρώτη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 για κύριες και επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών.
  • Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 για κύριες και επικουρικές συντάξεις μισθωτών.
  • Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
  • Η πρώτη πληρωμή αναμένεται από το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου και η δεύτερη από το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου.

Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων. 

Η καταβολή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. 

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά: 

  • τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
  • τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς
  • όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά: 

  • τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων Ταμείων 
  • τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου 

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Έτσι, η πρώτη πληρωμή αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026. 

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