Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων.

Η καταβολή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου 2026

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά:

τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς

όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά:

τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων Ταμείων

τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Έτσι, η πρώτη πληρωμή αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026.