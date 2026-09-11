Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά Τώρα Στο Μαρκόπουλο Αττικής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής γύρω στις 13:00.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
  • Συμβάλλουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής.

 

 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, εθελοντές και για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας ενώ όπως επισημαίνεται η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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