Μία συνέντευξη που αποκτά διαφορετικό βάρος μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες ο Νίκος Βουρλιώτης, γνωστός ως Nivo των Goin’ Through, στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τη νέα του συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη, που ξεκινά απόψε, 11 Σεπτεμβρίου, στο Bodega στο Μπουρνάζι, αλλά και για στιγμές που έχουν σημαδέψει την καριέρα του. Ανάμεσα σε όσα συζήτησε ήταν και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», το τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει σε συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σημειώνεται πως η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε πριν από τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

«Θυμάμαι έκλαιγα πάνω στη σκηνή στο ''Θέλω να γυρίσω στα παλιά''»

Ο Nivo θυμήθηκε ένα μεγάλο μουσικό project που είχε πραγματοποιηθεί την εποχή που το MTV υπήρχε στην Ελλάδα και περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε όταν ολοκληρώθηκε η εμφάνισή του. «Όταν τελείωσε αυτό, όταν τελείωσε αυτό το performance, ήμουν τόσο συγκινημένος. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος. Ήμουν τόσο πλήρης καλλιτεχνικά. Θυμάμαι συγκινημένος, έκλαιγα πάνω στη σκηνή στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» κι έλεγα από μέσα μου ότι αν πρόκειται να πεθάνω κάποια στιγμή, όταν είναι να πεθάνω, θέλω να πεθάνω σε μια τέτοια συνθήκη, τόσο πλήρης, τόσο συναισθηματικά καλυμμένος, τόσο τόσο συναισθηματικά φορτισμένος, σαν να μη χρειάζεται να ζήσεις κάτι άλλο, Τίποτα άλλο».

Τα συγκεκριμένα λόγια, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο Nivo είχε συνεργαστεί στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», αποκτούν αναπόφευκτα έναν ιδιαίτερα φορτισμένο χαρακτήρα. Το κομμάτι αυτό μάλιστα, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει στην ελληνική δισκογραφία, κουβαλώντας έντονα το αποτύπωμα εκείνης της εποχής και της καλλιτεχνικής τους συνύπαρξης.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Nivo μίλησε και για τη δική του διαδρομή, αποκαλύπτοντας τι θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στον χρόνο. «Μη μασάς τίποτα, πάμε γερά. Αυτό θα του έλεγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την καταγωγή του από τα δυτικά προάστια, μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή και τις δυσκολίες, τονίζοντας πως οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε αυτές τις γειτονιές έχουν τον δικό τους κώδικα. «Θα το πω κι ας ακουστεί γραφικό. Εμείς εδώ είμαστε αλλιώς. Έχουμε μάθει να είμαστε. Άνθρωποι που δεν. Δεν μας δυσκολεύουν εύκολα. Τα πράγματα τα βλέπουμε με ένα μέσα από ένα δικό μας κώδικα και μια δική μας και τους δίνουμε μια δική μας ερμηνεία. Και έχουμε από τη φύση μας μια αισιοδοξία η οποία μας οδηγεί και μας πάει».

Ο ίδιος αναφέρθηκε με ειλικρίνεια και στην «Αχίλλειο πτέρνα» του, παραδεχόμενος πως είναι αρκετές φορές ανυπόμονος και βιαστικός στις αποφάσεις του. «Μπορώ να πω ότι μερικές φορές είμαι παραπάνω από όσο πρέπει, ανυπόμονος και βιαστικός. Αυτό μου δημιουργεί προβλήματα εκνευρισμού, νευρικότητας. Υπάρχουν φορές που δεν έχω την ψυχραιμία να. Να εξηγήσω κάτι και βιάζομαι να το προσπεράσω και να πάω στην πράξη να φύγω από τη θεωρεία και να πάω στην πράξη. Είναι μερικές φορές που μοιάζει πολύ πολύ εγωιστικό όλο αυτό το πράγμα. Είναι φορές που μου έχει τύχει να να λέω ότι ξέρεις κάτι. Μη ρωτάς γιατί. Κάντο γιατί ξέρω, έτσι πρέπει να γίνει» είπε.

«Εγώ έχω ιδιαίτερη σχέση και καλή σχέση με τον εαυτό μου. Τα βλέπω κάθε κάθε μέρα. Κάνω ότι και κάθε βράδυ πριν πέσω για ύπνο κάνω την αυτοκριτική μου» πρόσθεσε.

Η νέα συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη

Απόψε, 11 Σεπτεμβρίου, ο Nivo ξεκινά τη νέα του συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη. Όπως αποκάλυψε, η συγκεκριμένη σύμπραξη δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά ήταν κάτι που είχε συζητηθεί και προετοιμαστεί εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είναι μια συνεργασία η οποία προετοιμαζόταν με σχεδόν με ακούσιο τρόπο αρκετό χρονικό διάστημα. Αρκετά χρόνια, τουλάχιστον τρία χρόνια, πέσαμε σε διάφορες συγκυρίες και διάφορες έτσι διάφορες δυσκολίες που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με το timing και με άλλες υποχρεώσεις εκατέρωθεν. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή και ήρθε η κατάλληλη συνθήκη και οι κατάλληλοι συνεργάτες και η πολύ μεγάλη διάθεση που υπάρχει και από τους δύο να βρεθούμε στη σκηνή» είπε ο Νίκος Βουρλιώτης.

Το ντοκιμαντέρ «Never 831»

Στις 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται και η πρεμιέρα του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ «Nivo 831 Θυμάμαι», το οποίο καταγράφει τρεις δεκαετίες μουσικής διαδρομής του Nivo.

Μιλώντας για την ταινία, ο ίδιος εξήγησε πως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό από την πορεία του, backstage στιγμές, ανθρώπους που έζησαν από κοντά αυτή τη διαδρομή, αλλά και ιστορίες πίσω από τραγούδια.