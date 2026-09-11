Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης του Ηλία Βρεττού, όταν ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Ηλίας Βρεττός εξομολογήθηκε στο κοινό πως, παρά τη βαθιά θλίψη του, αποφάσισε να εμφανιστεί στη σκηνή, καθώς πίστευε ότι αυτό θα ήθελε και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Εκείνος θα ήθελε να πάω να τραγουδήσω, οπότε θα πάω να τραγουδήσω. Ένας νέος άνθρωπος, ένας τεράστιος καλλιτέχνης και μια μεγάλη προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή. Ας του ευχηθούμε να είναι καλά εκεί που πάει, να είναι καλύτερα εκεί που πηγαίνει», είπε εμφανώς φορτισμένος.

Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τους παρευρισκόμενους, εξηγώντας πως του ήταν αδύνατο να ξεκινήσει διαφορετικά τη συγκεκριμένη βραδιά.

«Δε θέλω να βαρύνω το κλίμα σήμερα, αλλά μου είναι αδύνατο να μην ξεκινήσω έτσι. Σας ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη», ανέφερε.

Ο Ηλίας Βρεττός μοιράστηκε κατόπιν μια προσωπική ιστορία από μια συνάντησή τους, η οποία είχε γίνει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε, εκείνη την περίοδο συζητούσαν το ενδεχόμενο να συνεργαστούν σε νυχτερινό κέντρο, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

«Ήμασταν πριν από 1,5 χρόνο, ξημερώματα, στο σπίτι του Γιώργου. Εγώ είχα πάρει μια κιθάρα μαζί. Συζητούσαμε τότε να συνεργαστούμε σε ένα μαγαζί. Τελικά δεν κατάφερα να συνεργαστώ μαζί του, αλλά δεν έχει σημασία».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά αοό τη ζωή σε ηλικία 54 ετών

Ο Ηλίας Βρεττός τραγούδησε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα από τα λιγότερο γνωστά κομμάτια του, το οποίο, όπως του είχε εκμυστηρευτεί, ήταν το αγαπημένο του. Η αντίδραση του συναδέλφου του ήταν κάτι που δεν ξέχασε ποτέ.

«Είχε μείνει έτσι, κάπνιζε στην καρέκλα και με κοίταζε. Θυμάμαι να μου λέει: “Τώρα που το λες, ρε Ηλία, το τραγούδι!”. Εγώ ένιωσα πολύ αμήχανα», περιέγραψε.

Όταν ο Ηλίας Βρεττός τού απάντησε πως καμία άλλη ερμηνεία δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη δική του, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέμεινε: «Όχι, πραγματικά το λες πολύ ωραία το τραγούδι».

Ενάμιση χρόνο αργότερα, οι στίχοι του συγκεκριμένου κομματιού απέκτησαν για εκείνον ένα εντελώς διαφορετικό και βαθιά συγκινητικό νόημα.

«Δεν φανταζόμουν τότε ότι θα το τραγουδούσα τώρα και θα ήταν σαν να του το αφιερώνω με έναν τρόπο», είπε, προτού ερμηνεύσει το τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτό είναι το τραγούδι που τραγούδησε ο Ηλίας Βρεττός: