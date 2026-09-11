Πανικός σε πτήση: Φωτιά μέσα σε αεροπλάνο από power bank

Πανικός για δεκάδες επιβάτες πτήσης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στην καμπίνα αεροπλάνου, λίγο πριν από την απογείωσή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/09), σε πτήση που αναχώρησε από το Μιλάνο με προορισμό την Πράγα. Το Airbus A320 βρισκόταν σε φάση τροχοδρόμησης, όταν ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου «mayday» στις 17:31, αναφέροντας την παρουσία καπνού στην καμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από power bank που βρισκόταν μέσα σε χειραποσκευή επιβάτη.

Emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa nel pomeriggio di giovedì 10 settembre. Un principio di incendio si è verificato a bordo di un aereo EasyJet in fase di rullaggio. Evacuati i passeggeri a bordo. pic.twitter.com/4ifliWrQoq — Local Team (@localteamit) September 10, 2026

Μόλις σήμανε συναγερμός, τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης και οι 146 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών.

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβάτες, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαρότερα προβλήματα.

Το αεροδρόμιο Μαλπένσα έκλεισε προσωρινά λόγω του περιστατικού, με την πλήρη λειτουργία του να αποκαθίσταται περίπου στις 19:30, μετά από περίπου μία ώρα.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αιτία της φωτιάς.