Πανικός σε πτήση: Φωτιά μέσα σε αεροπλάνο από power bank

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν μέσω τσουληθρών

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Planespotter Geneva)
Πανικός Σε πτήση: Φωτιά Μέσα Σε αεροπλάνο Από Power Bank
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε πτήση από Μιλάνο προς Πράγα, λίγο πριν την απογείωση, πιθανώς από power bank.
  • Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου 'mayday' στις 17:31 λόγω καπνού στην καμπίνα.
  • 146 επιβάτες απομακρύνθηκαν μέσω φουσκωτών τσουληθρών, με δύο ελαφρά τραυματίες.
  • Το αεροδρόμιο Μαλπένσα έκλεισε προσωρινά, αποκαθιστώντας τη λειτουργία του περίπου στις 19:30.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού για να επιβεβαιώσουν την αιτία της φωτιάς.

Πανικός για δεκάδες επιβάτες πτήσης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στην καμπίνα αεροπλάνου, λίγο πριν από την απογείωσή του. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/09), σε πτήση που αναχώρησε από το Μιλάνο με προορισμό την Πράγα. Το Airbus A320 βρισκόταν σε φάση τροχοδρόμησης, όταν ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου «mayday» στις 17:31, αναφέροντας την παρουσία καπνού στην καμπίνα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από power bank που βρισκόταν μέσα σε χειραποσκευή επιβάτη. 

 

 

Μόλις σήμανε συναγερμός, τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης και οι 146 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών. 

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβάτες, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαρότερα προβλήματα. 

Το αεροδρόμιο Μαλπένσα έκλεισε προσωρινά λόγω του περιστατικού, με την πλήρη λειτουργία του να αποκαθίσταται περίπου στις 19:30, μετά από περίπου μία ώρα. 

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αιτία της φωτιάς. 

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