Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι «ελληνικός με ισραηλινή υποστήριξη», «υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο» και «θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» μεταξύ του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τονίζει.

Στην ίδια δήλωση, ξεκαθαρίζεται ότι η μεταφορά τεχνογνωσίας καλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εξειδίκευση «που έχει αποκτηθεί μετά από δεκαετίες ανάπτυξης και λειτουργίας αντιαεροπορικών συστημάτων» όσο και την τεχνολογική υποστήριξη «που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν λογισμικό κεντρικού ελέγχου και διοίκησης, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες».

Πρέπει, επιπλέον, να τονιστεί - επισημαίνει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας- ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, πραγματοποιήθηκε συστηματική προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που πρόκειται να παραδοθεί στην Ελλάδα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, καταλήγει στη δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι «οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών συστημάτων του ίδιου του Ισραήλ, δεν σχετίζονται με τη συμφωνία (για το πρόγραμμα) "Ασπίδα του Αχιλλέα", στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με ισραηλινή υποστήριξη».