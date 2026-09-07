Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

5.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Βερολίνο

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Διαδηλώσεις στη Γερμανία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία - Άνχαλτ / Reuters

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες διαδηλωτές στη Γερμανία διαμαρτυρήθηκαν κατά της εκλογικής νίκης της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα συγκέντρωσε 44% των ψήφων.
  • Η διαδήλωση στο Βερολίνο συγκέντρωσε περίπου 5.000 άτομα, που φώναζαν συνθήματα κατά του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας.
  • Η AfD ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση στη Γερμανία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία.
  • Η νίκη της AfD προκαλεί ανησυχία για την κατεύθυνση της γερμανικής πολιτικής και την αποτελεσματικότητα της απομόνωσής της από άλλα κόμματα.
  • Η κινητοποίηση εκφράζει την αντίθεση της κοινωνίας στην άνοδο του εξτρεμισμού και την επιθυμία για υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στη Γερμανία, διαμαρτυρόμενοι για την εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις περιφερειακές εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» στη χώρα. 

Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Στο Βερολίνο, στο επίκεντρο της διαδήλωσης βρέθηκε η Πύλη του Βρανδεμβούργου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του φασισμού και ζητούσαν την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Την κινητοποίηση στήριξαν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων το Campact και το κίνημα Fridays for Future.

Κόσμος διαδήλωσε και στη Φρανκφούρτη. 

AfD: Ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ με 43,8%, αλλά χωρίς αυτοδυναμία

Γερμανία: Η εκλογική επιτυχία που προκάλεσε ανησυχία

Η διαμαρτυρία ήταν άμεση αντίδραση στην εντυπωσιακή επίδοση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το κόμμα συγκέντρωσε περίπου 44% των ψήφων, καταγράφοντας το ισχυρότερο αποτέλεσμά του σε εκλογική αναμέτρηση και ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό της πρώτης ακροδεξιάς περιφερειακής κυβέρνησης στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η AfD δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και θα χρειαστεί τη στήριξη άλλων κομμάτων για να κυβερνήσει.

Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το κυβερνών CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, το οποίο περιορίστηκε σε περίπου 17%. Το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση για την πορεία της κυβέρνησης, αλλά και για την αποτελεσματικότητα της μέχρι σήμερα πολιτικής απομόνωσης της AfD από τα υπόλοιπα κόμματα.

Γερμανία: «Όχι» στην άνοδο του εξτρεμισμού 

Για τους διαδηλωτές στο Βερολίνο, η νίκη της AfD δεν αποτελεί απλώς ένα περιφερειακό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά προειδοποίηση για την κατεύθυνση της γερμανικής πολιτικής. Τα συνθήματα και τα πανό εξέφρασαν την αντίθεση σε μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από σκληρή στάση στο μεταναστευτικό και εθνικιστική ρητορική.

 

Γερμανία: Το AfD «σαρώνει» στα exit polls με 44,5% στη Σαξονία- Άνχαλτ

Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η κινητοποίηση έστειλε έτσι ένα σαφές μήνυμα: ένα σημαντικό τμήμα της γερμανικής κοινωνίας φοβάται την περαιτέρω ενίσχυση της ακροδεξιάς και δηλώνει αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου ανέδειξε το βαθύ πολιτικό ρήγμα που δημιουργεί πλέον η άνοδος του AfD στη Γερμανία.

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