Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στη Γερμανία, διαμαρτυρόμενοι για την εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις περιφερειακές εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» στη χώρα.

Στο Βερολίνο, στο επίκεντρο της διαδήλωσης βρέθηκε η Πύλη του Βρανδεμβούργου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του φασισμού και ζητούσαν την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Την κινητοποίηση στήριξαν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων το Campact και το κίνημα Fridays for Future.

#IGR: Protests broke out across German cities such as Berlin and Frankfurt following the far-right Alternative for Germany (AfD) party's historic victory in the Saxony-Anhalt state elections. pic.twitter.com/cH3piF3aXE — India Global Review (@IGR_Media) September 7, 2026

Κόσμος διαδήλωσε και στη Φρανκφούρτη.

Γερμανία: Η εκλογική επιτυχία που προκάλεσε ανησυχία

Η διαμαρτυρία ήταν άμεση αντίδραση στην εντυπωσιακή επίδοση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το κόμμα συγκέντρωσε περίπου 44% των ψήφων, καταγράφοντας το ισχυρότερο αποτέλεσμά του σε εκλογική αναμέτρηση και ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό της πρώτης ακροδεξιάς περιφερειακής κυβέρνησης στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η AfD δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και θα χρειαστεί τη στήριξη άλλων κομμάτων για να κυβερνήσει.

Η εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το κυβερνών CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, το οποίο περιορίστηκε σε περίπου 17%. Το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση για την πορεία της κυβέρνησης, αλλά και για την αποτελεσματικότητα της μέχρι σήμερα πολιτικής απομόνωσης της AfD από τα υπόλοιπα κόμματα.

#IGR: Protests broke out across German cities such as Berlin and Frankfurt following the far-right Alternative for Germany (AfD) party's historic victory in the Saxony-Anhalt state elections. pic.twitter.com/cH3piF3aXE — India Global Review (@IGR_Media) September 7, 2026

Γερμανία: «Όχι» στην άνοδο του εξτρεμισμού

Για τους διαδηλωτές στο Βερολίνο, η νίκη της AfD δεν αποτελεί απλώς ένα περιφερειακό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά προειδοποίηση για την κατεύθυνση της γερμανικής πολιτικής. Τα συνθήματα και τα πανό εξέφρασαν την αντίθεση σε μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από σκληρή στάση στο μεταναστευτικό και εθνικιστική ρητορική.

Η κινητοποίηση έστειλε έτσι ένα σαφές μήνυμα: ένα σημαντικό τμήμα της γερμανικής κοινωνίας φοβάται την περαιτέρω ενίσχυση της ακροδεξιάς και δηλώνει αποφασισμένο να υπερασπιστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου ανέδειξε το βαθύ πολιτικό ρήγμα που δημιουργεί πλέον η άνοδος του AfD στη Γερμανία.