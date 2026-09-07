Πατήσια: Bίντεο-ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς

Ο 55χρονος είδε δύο άτομα δίπλα στη μοτοσικλέτα του

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (7/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 7/9, 55χρονος άνδρας πυροβολήθηκε στα Πατήσια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 04:55 στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Νίνου.
  • Ο 55χρονος προσπάθησε να καταδιώξει δύο άτομα που φέρονταν να κλέβουν τη μοτοσικλέτα του.
  • Οι δράστες πυροβόλησαν και τράπηκαν σε φυγή, ενώ οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.
  • Συλλέγονται στοιχεία από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 7/9 στο κέντρο της Αθήνας, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:55 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Νίνου στα Πατήσια

Πατήσια: Το βίντεο-ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την επίθεση

Πατήσια: Το βίντεο-ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την επίθεση

Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά τον τραυματισμό του 55χρονου. Ο άνδρας βρισκόταν αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα έφτασαν οι αστυνομικοί και απέκλεισαν το σημείο.

«Τραυματίστηκε κάποιος κύριος γύρω στα 55. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Πατήσια: Πυροβόλησαν άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του

Πατήσια: Το θύμα είδε δύο άτομα δίπλα στη μοτοσικλέτα του

Πατήσια: Το θύμα είδε δύο άτομα δίπλα στη μοτοσικλέτα του

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ο 55χρονος, αντιλήφθηκε δύο άτομα να βρίσκονται δίπλα στη μοτοσικλέτα του. Θεωρώντας ότι επιχειρούσαν να την κλέψουν, βγήκε από τον χώρο όπου βρισκόταν και άρχισε να τους καταδιώκει.

Τότε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δύο άγνωστοι έβγαλαν όπλο και πυροβόλησαν εναντίον του, τραυματίζοντάς τον.

«Ακούστηκαν φωνές δυνατές, σαν καβγάς, από το απέναντι σπίτι. Και μετά, αμέσως, πυροβολισμοί έντονοι από τη γωνία», κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Άλλος κάτοικος δήλωσε ότι είδε «κάτι σκιές» να τρέχουν προς την οδό Βρούτου και λίγο αργότερα άκουσε τρεις πυροβολισμούς.

Μετά την επίθεση, οι δράστες φέρεται να τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών και να καταφέρουν να τους ταυτοποιήσουν. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης.

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