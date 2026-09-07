Βίντεο με τη δοκιμαστική πτήση του Phantom, 24 ώρες πριν την τραγωδία, μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε η αστυνομική συντάκτρια Κατερίνα Ρίστα πρόκειται για την πρόβα της Παρασκευής στην Τανάγρα, που περιλάμβανε στροφές στα δεξιά και ελιγμούς και όπου όλα πήγαν τέλεια. Άλλωστε αυτό το κάνουν καθημερινά οι πιλότοι μας και αποτελεί για τους ίδιους ρουτίνα.

Ακριβώς το ίδιο έκαναν και 24 ώρες μετά, με την τραγική κατάληξη που όλοι γνωρίζουμε. Το βίντεο έχει αναρτήσει στο Twitter o Σταματης Πίττας.

Η δημοσιογράφος του Star αναφέρθηκε και σε ένα ακόμα βίντεο, από τις πτήσεις

Η πτήση του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια πάνω από τον Παρθενώνα

Ο έμπειρος χειριστής φαίνεται σε αυτό να πραγματοποιεί με τους συναδέλφους του έναν ακόμη σχηματισμό στους αιθέρες. Πετούν πάνω απο τον Παρθενώνα και ο ίδιος καταγράφει το βίντεο. Ήταν στις 25 Μαρτίου του 2023.

Οι κηδείες των πιλότων και η ταυτοποίηση των σορών

Η κηδεία του επισμηναγού είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, εκτός απροόπτου καθώς βρίσκεται σε εξελιξη η ταυτοποίηση των σορών. Ο πατέρας του έχει δώσει DNA, ενώ ακριβώς λόγω αυτής της επίπονης ψυχολογικά για τις οικογένειες διαδικασία, αναβλήθηκε ε η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που ήταν να γίνει αύριο στην Κατσικά Ιωαννίνων.

Και οι δυο πιλότοι αφήνουν πισω τους ανήλικα παιδιά, 5 ετών αγοράκι ο Πυργιώτης πιλότος, 5 μηνών κοριτσάκι ο Ηπειρώτης σμηναγός, ο οποίος μάλιστα θα το βάπτιζε σε 5 μέρες!

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για την ταυτοποίηση των σορών των πιλότων

Οι δύο οικογένειες θα λάβουν οικονομική στήριξη ύψους 50.000 ευρώ η καθεμία καθώς και διαγραφή δανείων, όπως ανακοίνωσαν 4 τράπεζες. Είναι μια κίνηση ως «ελάχιστη ένδειξη τιμής» όπως αναφέρουν .

