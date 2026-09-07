Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου

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Πηγή: thestival.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
13χρονο κορίτσι έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου / Bίντεο Ant1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μία 13χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου.
  • Η ανήλικη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην πρασιά του ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη, μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο.
  • Ήταν σε δωμάτιο με δύο άνδρες υπηκόους Αφγανιστάν, οι οποίοι διέφυγαν κατά την προσπάθεια διαφυγής από το μπαλκόνι.
  • Η 13χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών.

Στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μία 13χρονη, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα βαριά τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη. 

Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου

Η ανήλικη, σύμφωνα με το thestival.gr, βρέθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα στην πρασιά του ξενοδοχείου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση από τον πέμπτο όροφο του κτιρίου. 

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η 13χρονη βρισκόταν σε δωμάτιο μαζί με δύο άνδρες υπηκόους Αφγανιστάν. 

Όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ανήλικη και χτύπησε την πόρτα του δωματίου, οι δύο άνδρες και η 13χρονη φέρεται να επιχείρησαν να φύγουν από το μπαλκόνι. Κατά την προσπάθεια διαφυγής, η ανήλικη έπεσε στο κενό, ενώ οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν. 

Η 13χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα από την πτώση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.  

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών. 

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