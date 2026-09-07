Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μία 13χρονη, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα βαριά τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη.

Η ανήλικη, σύμφωνα με το thestival.gr, βρέθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα στην πρασιά του ξενοδοχείου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση από τον πέμπτο όροφο του κτιρίου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η 13χρονη βρισκόταν σε δωμάτιο μαζί με δύο άνδρες υπηκόους Αφγανιστάν.

Όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ανήλικη και χτύπησε την πόρτα του δωματίου, οι δύο άνδρες και η 13χρονη φέρεται να επιχείρησαν να φύγουν από το μπαλκόνι. Κατά την προσπάθεια διαφυγής, η ανήλικη έπεσε στο κενό, ενώ οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν.

Η 13χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα από την πτώση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών.