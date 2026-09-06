Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα- Mήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Πρώτη Δημοσίευση: 06.09.26, 23:07
Φωτιά στην Κόνιτσα: Όσα είπε ο αν. εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής στην ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας καίει για έβδομη μέρα, με 170 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
  • Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη για αεροπυρόσβεση, καθώς και 30 εθελοντές από τοπικούς συνεταιρισμούς.
  • Η φωτιά είναι δύσκολη λόγω της απότομης κλίσης του εδάφους και της πυκνής δασικής βλάστησης.
  • Δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες για να προστατευθεί ο αστικός ιστός της Κόνιτσας.

Nύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της Κόνιτσας, μετά και το προειδοποιητικό μήνυμα του 112, να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς στην Τραπεζίτσα. 

Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα- Mήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Η φωτιά που καίει για έβδομη μέρα, αναζωπυρώθηκε σήμερα με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να την περιορίσουν. 

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

Συνολικά στο μέτωπο βρίσκονται 170 πυροσβέστες. Από αυτούς, 117 στελεχώνουν τις δυνάμεις που επιχειρούν με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά οχήματα, ενώ ακόμη 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε εννέα ομάδες Δασοκομάντος.

Παράλληλα, σε επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται: «Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην δασική πυρκαγιά της #Κόνιτσα και επιχειρούν 150 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 30 εθελοντές από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς, της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου, καθώς και από τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει συνολικά έξι υδροφόρες και τρία χωματουργικά μηχανήματα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με ακόμη ένα χωματουργικό μηχάνημα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Αρτοποιός: «Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά λόγω της απότομης κλίσης του εδάφους- Το κύριο μέτωπο είναι στην κορυφογραμμή»

Ο εκπρόσωπος τύπου της Π.Α, Γιάννης Αρτοποιός, περιέγραψε πιο ξεκάθαρα τι συμβαίνει με τον πύρινο μέτωπο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εξήγησε πώς επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι να ξεκινήσουν οι ρίψεις από τα εναέρια. 

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

«Είναι όντως μια δύσκολη πυρκαγιά. Το πιο δύσκολο κομμάτι, το οποίο φαίνεται να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτή η απότομη κλίση του εδάφους, η οποία δεν μας επιτρέπει να ανέλθουμε και να κάνουμε κατάσβεση με τις ειδικές μονάδες των δασοκομάντος», είπε στην ΕΡΤ.

Όπως εξήγησε, «το απόκρημνο της περιοχής και η πολύ πυκνή και συμπαγής δασική βλάστηση, η οποία υπάρχει στην περιοχή κυρίως πεύκο, μας δημιουργεί αυτές τις μεγάλες δυσχέρειες. Η πυρκαγιά βρίσκεται στην κορυφογραμμή. Το πιο ενεργό μέτωπο της ωστόσο, έρχεται κατερχόμενη και προς το κομμάτι της Κόνιτσας». 

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

«Γι’ αυτό, έχουμε ανοίξει αντιπυρικές ζώνες μέχρι το σημείο που μας επέτρεπαν με τα χωματουργικά μηχανήματα του Στρατού και της Περιφέρειας και της Δασικής Υπηρεσίας. Έχουμε δημιουργήσει μία ζώνη ανάσχεσης με πυροσβεστικές δυνάμεις μεταξύ της Κόνιτσας και του δασικού ιστού, δηλαδή στη μίξη του δασικού και αστικού ιστού. Έχουν παραταχθεί οι δυνάμεις και κάνουν κατάσβεση», συμπλήρωσε

Το πιο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφογραμμή

 «Αυτό το μέτωπο είναι που μας απασχολεί, μαζί με το κομμάτι της μικτής ζώνης που υπάρχει κοντά η πυρκαγιά και πλησίον στην Κόνιτσα, οι δυνάμεις μας είναι παρατεταγμένες κατά τέτοιο τρόπο που να μην περάσει μέσα στον αστικό ιστό και αυτό θα επιτευχθεί με την πολύ μεγάλη ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες παραμένουν ισχυρότατες στο σημείο».

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

Φωτιά στην Κόνιτσα/ ΙΝΤΙΜΕ Παππά Βούλα

Ο εκπρόσωπος τύπου της Π.Α επανέλαβε πως αυτή η κατακόρυφη κλίση του εδάφους, πάνω από 60 με 70% κλίση, δημιουργεί μεγάλες δυσχέρειες, σε σημείο να μην μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και τα πεζοπόρα τμήματα. «Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι οι ειδικά εκπαιδευμένοι δασοκομάντος προσπάθησαν ακόμη και να αναρριχηθούν προς την κορυφογραμμή προκείμενου να κάνουν ανάσχεση του μετώπου», αποκάλυψε.

«Εκεί βρισκόμαστε τώρα και θα είμαστε για όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι να έρθούν τα εναέρια μέσα και να γίνει και η από αέρος κατάσβεση», κατέληξε. 

 

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