Γιαννιτσά: Πέθανε ο 27χρονος μετά τον ξυλοδαρμό σε κλαμπ

Νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

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Ρεπορτάζ για το πώς είχε τραυματιστεί ο 27χρονος - Βίντεο αρχείου Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 27χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδιο στα Γιαννιτσά, πέθανε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, μετά από φραστικό επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο.
  • Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.
  • Ο πατέρας του θύματος διέψευσε πληροφορίες ότι ο καβγάς αφορούσε την κοπέλα του γιου του.
  • Ο 26χρονος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τον τραυματισμό.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 27χρονου που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από επεισόδιο στα Γιαννιτσά, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά

Ο 27χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον 27χρονο και έναν 26χρονο σε νυχτερινό κέντρο.

Προφυλακιστέος ο 25χρονος για τον ξυλοδαρμό του 26χρονου στα Γιαννιτσά

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φέρεται να συναντήθηκαν εκτός του καταστήματος. Ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι.

Ο 26χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Την 1η Σεπτεμβρίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει τον σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου.

Γιαννιτσά: Τι είχε πει ο πατέρας του 27χρονου

Ο πατέρας του 27χρονου είχε μιλήσει για την υπόθεση, διαψεύδοντας δημοσιεύματα και πληροφορίες που ήθελαν τον καβγά να είχε ξεκινήσει για την κοπέλα του γιου του.

«Αυτός δεν τον γνώριζε τον γιο μου από όσο γνωρίζω. Από τον καβγά έπεσε ατσούμπαλα στον δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του. Δεν ισχύουν αυτά που έχουν ακουστεί ότι μάλωσαν για την κοπέλα του γιου μου. Μίλησα με το κορίτσι και δεν ισχύουν αυτά» είχε αναφέρει.

«Βγήκαν απο το μπαράκι που διασκέδαζαν και λογομάχησαν για λόγο που δεν γνωρίζουμε. Λίγα μέτρα μακριά απο το μπαράκι, και ενώ ο γιος μου προχωρούσε, ήρθε ο άλλος και τον χτύπησε απο πίσω. Και από την μπουνιά έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν γνωρίζουμε γιατί έγιναν όλα», συνέχισε ο πατέρας.

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